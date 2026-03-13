Biztonságosabbá válik Újpesten az István út és a Pozsonyi utca. A korszerűsítés során teljesen megújul a jelenleg rossz állapotú útpálya és a járdák burkolata a Görgey Artúr utcától egészen a Madridi utcáig. A felújítás mintegy 1,8 kilométer hosszú útszakaszt érint. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) beruházásában már javában zajlanak az előkészítő munkák.

A kivitelezés március 16-án, hétfőn kezdődik, és több ütemben valósul meg. A Pozsonyi utca–Tél utca csomópont külön ütemben újul meg. A felújítás ideje alatt az István út és a Pozsonyi utca mindkét irányban járható marad. Az egyes ütemekben külön-külön vagy a belső, vagy a külső sávokat zárják le, az ütemváltások idején további átmeneti forgalmi korlátozások is várhatók. A gyalogos- és kerékpáros átvezetések végig biztosítottak lesznek.

A hétfőn kezdődő első ütemben: