Súlyos üzemanyaglopási ügyre derült fény Ausztriában: egy építőipari vállalat öt alkalmazottját gyanúsítják azzal, hogy hónapokon keresztül összesen mintegy 18 000 liter dízelt tulajdonítottak el a cég kamionjaiból – írj a Heute.

A történet hétfőn vett fordulatot, amikor a rendőrök két férfit – egy 63 éves ansfeldeni és egy 39 éves linzi lakost – tetten értek és azonnal őrizetbe vettek Marchtrenk és Hörsching térségében. Az elfogás után a nyomozók tovább göngyölítették az ügyet: egy 49 éves linzi és egy 37 éves trauni dolgozó is a hatóságok célkeresztjébe került.

A lopások módszere meglehetősen egyszerű volt. Az egyik gyanúsítottat például egy szemtanú figyelte meg, amint Schiedlberg egyik parkolójában egy cső segítségével dízelt szív le egy kamion tartályából, majd műanyag kannákba tölti át. A rendőrség szerint egy ötödik, 42 éves linzi férfi önmagában is jelentős mennyiséget, összesen 2640 liter üzemanyagot lophatott el.

A hatóságok szerint a banda egy része a megszerzett gázolajat továbbértékesítette, míg a fennmaradó mennyiséget saját célra használta fel.

A gyanúsítottak közül többen részben beismerték a bűncselekményeket.

Az öt férfi ellen üzletszerű lopás, valamint bűnszövetségben elkövetett lopás gyanújával indult eljárás. Az eset jól mutatja, hogy a magasüzemanyagárak idején még a cégen belüli visszaélések is komoly károkat okozhatnak.