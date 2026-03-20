Kilőttek az üzemanyag árak, a piaci működést torzító védett ár pedig további problémákat okoz a hazai piacon. A kisebb kutak tulajdonosai között annyira nagy az elégedetlenség, hogy az érintett vállalkozók egy része már különböző akciókat fontolgat.

Viszont ha kitekintünk az európai helyzetre, akkor láthatjuk, hogy mindenhol egyre nagyobb a probléma. Ausztriában mai helyzet szerint az átlag kb. 684 forint benzinre és 767 forint dízelre, míg Franciaországban ez 746/792 forint, Németországban pedig már közel 819/843 forint literenként. Fontos, hogy ezek országos átlagok, minden adóval együtt, nem az egyes kutak pillanatnyi árai.

Az autósok pedig reagálnak, spórolnak, betáraznak, keresik az olcsó kutakat, és persze sírva röhögnek. Egyre több a helyzetre könnyedebb hangvételű videóval reagáló autós. A lengyelek például elkezdtek “tömegesen” sütőolajat vásárolni az öreg dízelekhez, és ezeket töltik a tartályba a felvételek szerint, mert literje már olcsóbb mint a gázolaj.

Van ahol a magas árat figurázzák ki, itt láthatjuk mennyit kapunk ma egy német kúton 50 euróért, gyakorlatilag meg lehet szagolni a töltőpisztolyt.

Méregdrága vonalon benzinkúton dolgozók vitték tovább a témát. A benzin szerintük már drága pezsgők árával vetekszik, igazi luxus, amit csak stílussal lehet “fogyasztani”.