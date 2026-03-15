Egy pillanat az egész: haladsz az úton, aztán hirtelen döccen egy nagyot az autó, mert belefutottál egy kátyúba. Sokan ilyenkor legyintenek, mondván „ez belefér”. Pedig egy ilyen ütés komoly károkat okozhat az autóban, amelyek nem mindig azonnal jelentkeznek.

A kátyúk nemcsak bosszantóak, hanem a gumikat, a felniket és a futóművet is károsíthatják. Ráadásul minél több ilyen úthibába hajtunk bele, annál nagyobb az esélye annak, hogy előbb-utóbb valami megadja magát az autóban.

Milyen károkat okozhat egy kátyú?

Gumisérülés: a gumi oldalfalán dudor jelenhet meg, vagy akár ki is lyukadhat.

Felni deformáció: főleg az alumíniumfelnik hajlamosak meghajolni vagy megrepedni, extrém esetben eltörni.

Futómű sérülés: a lengőkarok, lengéscsillapítók vagy más alkatrészek károsodhatnak.

Futómű elállítódik: az autó elkezd egyik irányba húzni, és nehezebb egyenesben tartani.

Mennyibe kerülhet a javítás?

Gumijavítás: kb. 5 000 – 10 000 Ft, ha a futófelület sérült és javítható.

Új gumi: kb. 35 000–80 000 Ft/db egy átlagos személyautó-abroncs (mérettől és márkától függően).

Felni javítása: kb. 15 000–40 000 Ft/db egy görbült alufelni javítása.

Futómű javítása: nagyjából 40 000 Ft-tól akár 500 ezer Ft fölé is mehet, attól függően, hogy egy lengőkar, gömbfej vagy több alkatrész sérült.

Lengéscsillapító csere: kb. 40 000–120 000 Ft/db (alkatrésszel és munkadíjjal), prémium autóknál ennél jóval több.

Futóműállítás: általában 9 000–16 000 Ft egy személyautónál.

Hogyan veheted észre a kátyú okozta hibákat?

Sok esetben a probléma nem azonnal jelentkezik. Ezért érdemes figyelni az autó viselkedésére a kátyúba hajtás után. Figyelmeztető jelek lehetnek:

az autó egyik irányba húz vezetés közben,

folyamatosan korrigálni kell a kormányt,

erősebb vibráció a kormányon,

szokatlan kopás a gumik futófelületén,

zörgő vagy kopogó hang a futómű felől.

Ha egy nagyobb kátyúba hajtottál, érdemes minél előbb átnézetni az autót, mert a kisebb hibák idővel komolyabb és drágább problémává válhatnak.