Az úgynevezett ütközésienergia-elnyelők (TMA) mozgó munkavégzés közben védik elsősorban az autópálya-kezelő munkatársait, de természetesen azok életét is megmentik, akik az ütközés során a soktonnás teherautók helyett ezeknek ütköznek.

Ez az egyszer használatos eszköz harmónikaszerűen gyűrődik össze, tompítva, elnyelve az ütközés sebességét, erejét, így esélyt adva arra, hogy az autóban utazók élve ússzák meg a becsapódást.

Egy ilyen eszközt törtek össze az M7-es autópályán. Jól látható, hogy a belső sávban teljesen szabadon, takarás nélkül érkezett egy autós, mégis a szabályosan előjelzett gépnek ütközött.

Az autópálya-kezelő az eset kapcsán azt írta, hogy a mozgó tereléseket minden esetben több kilométerrel korábban a változtatható jelzésképű táblákon, majd a munkavégzés előtt és a munkavégzés magasságában is sebességkorlátozó táblákkal, illetve figyelmeztető sárga fénnyel jelzik. A tapasztalatok szerint a jelzéseket sokan nem veszik figyelembe.