Ez a Porsche nem csupán egy autó, hanem egy Marvel-jelenet négy keréken. A Gunther Werks legújabb agymenése egy teljesen egyedi Porsche 911 (993) Speedster, ami nem véletlenül kapta a “Endgame” nevet.

Már első ránézésre is gyanús, hogy itt valami filmes, képregényes dolog áll a háttérben. A mély, True Candy Red karbon karosszéria konkrétan olyan, mintha Tony Stark műhelyéből gurult volna ki, az arany részletek pedig egyértelműen a Vasember páncélt idézik.

Az utastérben is egy halom filmes utalás található, a váltókar gombján például a Végtelen Követ mutatják sebességfokozatokat. Vagy a két ülés közötti, második generációs ARC Reaktor, ami filmben a páncél energiaellátásért felet.

De nem csak a külsőhöz nyúltak hozzá: a 4,0 literes, hathengeres boxer motoron a Rothsport Racing dolgozott, és kapott két turbót is. Az eredmény 840 lóerő, 895 Nm nyomaték.

Ehhez jön egy hatfokozatú kézi váltó, ami a teljes erőt a hátsó kerekekre küldi.

A név nem csak marketing

Az “Endgame” Porsche az utolsó Speedster, amit a Gunther Werks ebben a formában megépített. Ugyanakkor egy új korszak kezdete is: ezzel indul a cég új, egyedi megrendelésekre fókuszáló részlege.

Az autó megrendelőjéről mélyen hallgatnak – bár az egészen biztos, hogy Marvel-rajongó -, ami valószínűleg nem véletlen, hiszen egy ilyen projekt ára simán 1,5 millió dollár (bő félmilliárd forint) környékén mozog, állítja a Motor1.

Ez a Porsche egyszerre restomod mestermunka, mérnöki őrület és geek-fantázia. Lehet rajta vitatkozni, hogy sok-e a képregényes utalás, de egy biztos: ha Robert Downey Jr. (aki Tony Stark alakította a filmvásznon) neve lenne a megrendelőlapon, senki nem kérdezne semmit…

Ha pedig egy nevetséges Vasember járgányt szeretnél látni, akkor ezt a Teslát nézd meg: