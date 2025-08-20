Az 1970-es évek végén a Porsche 930 (a 911 aktuális szériája) alapjaira épülő versenyautón, a Porsche 935-ön érdekes aerodinamikai kísérletet hajtott végre a gyár. A lámpákat áthelyezték a lökhárítóba, az autó egyik legjellegzetesebb megkülönböztető jegyének számító fényszórótornyokat pedig lemetszették, és az egész orr-részt síkba dolgozták.

Innen kapta a nevét a flachbau, azaz sík építésű 935-ös. Az 1980-as évek elején egyedi kívánságra utcai autókat is átépített ilyen formában a Porsche, ezek azonban a lökhárítóba süllyesztett lámpatestek helyett bukólámpát kaptak, hiszen az aszfalt síkjában világító fényszóró egyrészt szabálytalan, másrészt sérülékeny lett volna a közutakon.

Ennek a flachbau (angol nyelvterületen slant nose, azaz ferdeorrú) Porschénak a stílusát hozza vissza a Gunther Werks műhely Project F-26 alkotása. Két fontos különbség van. Egyrészt, a műszaki alapokat nem az 1975 és 1989 között gyártott 930-as, hanem a kettővel későbbi 993-as széria (1994 – 1998), az utolsó léghűtéses 911-es adja. Ennek acélvázát külön merevítésekkel látták el, így a szerkezeti szilárdság háromszorosára nőtt.

A karosszérialemezek és az ajtók szénszálas kompozitból készültek, így a menetkész tömeg alig haladja meg az 1220 kg-t. Emiatt az arányok módosultak valamelyest, de a Gunther Werks célja egyébként sem a szolgai másolás volt: a bukólámpa helyett áramlástani szempontból kedvezőbb, modern megjelenésű, projektoros lámpatestet alkalmaztak.

Aerodinamikai szempontból egyébként igyekeztek a 935 vívmányait alkalmazni: innen jött a kétfedelű hátsó szárny, vagy a szögletes eldolgozású hátsó kerékdobok, amelyek hatékonyan vezetnek be extra hűtőlevegőt a motorhoz.

Ez a motor pedig önmagában is csoda: a 4,0 literes, léghűtéses, hathengeres boxermotor, amelynek a fejlesztésében a Rothsport Racing is közreműködött, 7600/perc fordulatszámon 1000 lóerőt, és 5600/percnél 1017 Nm-t ad le, amennyiben kútbenzin helyett etanollal üzemeltetik.

A rendkívüli motorteljesítmény mellett fontos, hogy a motorsportból átvett, fekvő hűtőventilátort alkalmaztak, amely több mint kétszer annyi levegőt szállít, mint az egykori utcai modell függőlegesen álló ventilátora, ráadásul az összes hengert egyenletesen hűti.

Az irdatlan erőt hatfokozatú kézi sebességváltó viszi át a hátsó kerekekre, a nyitott kulissza és a váltókar végén a fagömb magától értetődő stíluselem. A 18 colos magnézium felniken Continental ExtremeContact Force abroncsok kopnak. A futóművet teljesen újjáépítették, elöl kettős keresztlengőkaros a felfüggesztés, adaptívak a lengéscsillapítók.

Van ABS, méghozzá motorsport-specifikációjú, és a kipörgésgátló sem hiányzik. A menetstabilitásban ezzel együtt elsősorban nem az elektronika, hanem a részlegesen önzáró differenciálmű van a vezető segítségére. A hátsó nyomtáv 30 mm-rel szélesebb, ami javítja a stabilitást.

A kormánykerék küllői szénszálas kompozitból készülnek, akárcsak a beltéri burkolatok. A kárminvörös bukókeret fölött Alcantara tetőkárpit borul az utasok feje fölé, a XXI. századi komforthoz az okostelefon-integrációt is kínáló, de korabeli megjelenésű audio fejegység gondoskodik.

A Project F-26 mindössze huszonhat példányban készül, mindegyik az ügyfél pontos kívánságai szerint.

