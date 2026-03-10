A kínai kollektivista világlátás szerint egy ötlet, dizájn, találmány nem lehet magántulajdon, emiatt nyugati szemmel arcátlanul másolnak, koppintanak a szórakozatóelektronikai cikkektől és háztartási gépektől kezdve ruházati cikkekig és még tovább. (Nem beszélve a hamisításról: manapság Magyarországot is elárasztották az olyan divatcikkek, amikről már megmondani is nehéz eredetiek-e.)

Nem kivétel ez alól a kínai autóipar sem, melynek a nyugati világba érkező modelljei néha zavaróan ismerősen festenek. A kínai gyártók előszeretettel másolják a nyugati prémium- és luxusmárkák modelljeit, így az ő termékeik is a luxus benyomását keltik, töredékáron.

Friss példa a hazánkba most megérkezett Jaecoo egyik modellje, a 7-es, amely amolyan Range Rover puritán belsővel.

Ha már a JLR: volt, hogy kínai gyártó reklámkampányt lopott a brit márkától. 2018-ban a fent említett modellel megmászták a kínai Tianman-hegy 999 fokos lépcsőjét. Tavaly ősszel a kínai Chery egy, a Land Roverre nagyon hasonlító autójával próbálta meg lemásolni a trükköt, azonban az SUV féltávnál visszagurult, és kárt tett a történelmi emlékben.

Most megint egy kínai autógyártó lopott a Jaguar Land Rovertől: a hazánkban még nem forgalmazó Great Wall Motor új kíni csúcsmodellje, a Wey V9C reklámplakátja olyannyira megegyezik a Range Rover Sportéval, hogy az avatatlan szem könnyen összekeverheti őket: ugyanaz a koncepció és megvalósítás, mindkét képen ugyanúgy vörös háttérvilágítás mellett egy sötét ruhába öltözött távol-keleti férfi nyúl a motorháztető felé.

Miután az eredeti hirdetés készítője felhívta a figyelmet a plágiumra, a GWM elnöke beismerte azt, és bejelentette, a cég jogi és gazdasági felelősséget vállal a szabályszegésért. Ezt követően a hirdetés eltűnt minden médiaplatformról, a Wey vezérigazgatója, Jungpo Csao bocsánatkérő videóban vállalt felelősséget az esetért, tudósít a CarNewsChina.

A cikk szerzője Takács Hunor