A brutális forgalmi dugók mérséklése érdekében Málta rendhagyó lépésre szánta el magát: 25 ezer eurót kínál azoknak a 30 év alatti sofőröknek, akik hajlandóak öt teljes évre lemondani a vezetésről.

Bár Málta egy alig 600 négyzetkilométeres aprócska szigetállam, olyan strukturális problémával küzd, amelytől sok nagy európai metropolisz is elsápadna: a nagyjából 550 ezer lakosra 457 ezer regisztrált gépjármű jut. Autós szemmel nézve ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag majdnem minden egyes emberre jut egy autó. Az eredmény mindennapos pokoli dugók, különösen a főváros, Valletta környékén, ahol csúcsidőben volán mögé ülni sokkal inkább kálvária, mint a modern mobilitás kényelme.

Az évek óta egyre csak romló helyzet láttán a máltai kormány egy finoman szólva is rendhagyó ötlettel állt elő: konkrétan fizetnek a fiataloknak azért, hogy ne vezessenek.

Ha önként vállalják, hogy öt évre lemondanak a jogosítványukról, évente 5000 eurót – tehát a teljes időszakra 25 000 eurót (átszámítva mintegy 10 millió forintot) – kapnak kézhez. Ráadásként az egyezség ideje alatt teljesen ingyen használhatják a sziget tömegközlekedési hálózatát.

Aki úgy gondolja, hogy hirtelen megszerzi a máltai lakcímet, majd dobbant a pénzzel, az csalódni fog. A program tényleg a helyieknek szól, legalább hét éve kell Máltán élni, több mint egy éve kell jogosítvánnyal rendelkezni, és csak EU-s vezetői engedély játszik.

A vezetési tilalom a világon mindenhol érvényes, nem csupán a szigeten. Bárki, aki megszegi a megállapodást, komoly következményekkel számolhat: büntetőeljárás, egy 5000 eurós bírság, valamint a már felvett állami támogatás hiánytalan visszafizetése a jutalma. Amikor pedig letelik a böjtös öt év, a sofőröknek egy 15 órás autósiskolai frissítő tréningen kell részt venniük, hogy visszakaphassák a vezetési jogukat.

A kormány 5 millió eurós keretet különített el az alapba, és alig két hónap leforgása alatt a keret fele már gazdára is talált, mintegy száz regisztrált bátor jelentkezővel.

Bár a kezdeményezés – kétséget kizáróan a gáláns pénzjutalom csábításának köszönhetően – repülőrajtot vett, a dugókra gyakorolt valós hatása egyelőre a vicc kategóriáját súrolja.

Száz résztvevő jóindulattal is csak nagyjából 200 forgalomból kivont járművet jelent, ami a teljes szigeti autópark alig 0,04 százaléka. Amíg mindezt nem kíséri egy átfogóbb közlekedési stratégia, addig a máltaiak próbálkozása sokkal inkább tűnik egy ügyes, látványos politikai PR-fogásnak, mintsem igazi, működő mobilitási megoldásnak.