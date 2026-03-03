A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adataiból kiderült, hogy melyik hajtástípus a legnépszerűbb Magyarországon. A statisztikából az is kiolvasható, hogy a trend miként változott az utóbbi években.

Galériába szedtük, az egyes hajtástípusokból mennyi fut itthon:

8 fotó

Az arányokat vizsgálva jól látszik, hogy a benzines modellek az időszakos dízel- és villanyos térnyerés ellenére is dominánsak maradtak. Még a legfrissebb, 2025-ös adatok alapján is közel kétharmados többségben vannak.

De ez nem véletlen: a technika kiforrott, széles körben elérhető, fenntartása sok esetben még mindig kiszámíthatóbb, mint az alternatív hajtásoké.

Volt idő, amikor a dízel kedvezőbb üzemanyagárral és alacsonyabb fogyasztással csábított, és az is igaz, hogy az elmúlt évtizedben a plug-in hibridek és a tisztán elektromos modellek látványosan törtek előre. Mégsem sikerült egyiknek sem letaszítania a benzineseket a trónról.

A dízelek pályáját több tényező is megtörte. A Volkswagen körül kirobbant emissziós botrány az egész iparágat megrengette, és a vásárlói bizalom is csorbát szenvedett. Közben a hazai kutakon is eltűnt az a markáns árkülönbség, ami korábban a gázolaj felé billentette a mérleg nyelvét. Bár a modern dízelek ma már sokkal tisztábbak és hatékonyabbak, a lendületük megtorpant. A dízelek különösen 2014 és 2019 között erősödtek meg. Ebben komoly szerepe volt a Nyugat-Európából beáramló használt autóknak – sokszor olyan modelleknek, amelyeket ott már a botrány után „lecseréltek” –, valamint a vállalati flottavásárlásoknak.

A számok beszédesek

A KSH adatai szerint 2004 végén 2 828 433 személyautó futott Magyarországon. 2025 végére ez a szám 4 374 763-ra nőtt – vagyis nagyjából másfélszeresére bővült az állomány. De hiába több az autó évről évre, az autók átlagéletkora 10,9 évről 16,5 évre emelkedett, vagyis egyre öregebb a hazai flotta.

Összességében kijelenthető, aki ma Magyarországon új vagy használt autót választ, középtávon – nagyjából 5-10 éves távlatban – továbbra is a benzines mellett teszi le a voksát. Persze az egyéni igények, a használati szokások és a pénzügyi lehetőségek mindent felülírhatnak, de a statisztika egyelőre egyértelmű.