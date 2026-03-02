Ahogy minden évben, most is kiadta a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) a magyarországi gépjárműállomány legfrissebb statisztikai adatait. Első körben nézzük, hogy 2025-ben mennyi gépjármű volt Magyarországon összesen.
De mielőtt elárulnánk a pontos darabszámot, játszunk egy kicsit.
Tippelj:
De ne gondoljátok, hogy nem segítünk, szóval lássuk a hivatalos számokat, nézzük az elmúlt 5 évben, hogyan alakult a közúti gépjárművek száma itthon.
- 2021: 4 885 598 db
- 2022: 4 980 933 db
- 2023: 5 080 748 db
- 2024: 5 198 678 db
- 2025: 5 340 836 db (ez a legfrissebb adat)
Na, jól tippeltél?
Az 5,34 millió járműből egyébként 4,37 millió személyautó, 17 674 autóbusz, 245 ezer motorkerékpár, 602 ezer tehergépkocsi és 99 ezer a vontató.
A számok remekül tükrözik, hogy az állomány évről évre nő, és az új trendek (pl. elektromos autók) is egyre inkább formálják a hazai közlekedés jövőjét.