Ahogy minden évben, most is kiadta a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) a magyarországi gépjárműállomány legfrissebb statisztikai adatait. Első körben nézzük, hogy 2025-ben mennyi gépjármű volt Magyarországon összesen.

De mielőtt elárulnánk a pontos darabszámot, játszunk egy kicsit.

Tippelj: 

Szerinted mennyi autó van Magyarországon?
5 198 678
23% (52)
2 974 173
16% (37)
3 690 599
26% (59)
5 340 836
20% (45)
6 125 398
13% (31)
Nem tudom megtippelni, félek
1% (2)
Az összes
1% (2)
Magyarország csak egy illúzió
0% (1)

De ne gondoljátok, hogy nem segítünk, szóval lássuk a hivatalos számokat, nézzük az elmúlt 5 évben, hogyan alakult a közúti gépjárművek száma itthon.

  • 2021: 4 885 598 db
  • 2022: 4 980 933 db
  • 2023: 5 080 748 db
  • 2024: 5 198 678 db
  • 2025: 5 340 836 db (ez a legfrissebb adat)

Na, jól tippeltél?

Az 5,34 millió járműből egyébként 4,37 millió személyautó, 17 674 autóbusz, 245 ezer motorkerékpár, 602 ezer tehergépkocsi és 99 ezer a vontató.

A számok remekül tükrözik, hogy az állomány évről évre nő, és az új trendek (pl. elektromos autók) is egyre inkább formálják a hazai közlekedés jövőjét.

