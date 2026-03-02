Ahogy minden évben, most is kiadta a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) a magyarországi gépjárműállomány legfrissebb statisztikai adatait. Első körben nézzük, hogy 2025-ben mennyi gépjármű volt Magyarországon összesen.

De mielőtt elárulnánk a pontos darabszámot, játszunk egy kicsit.

Tippelj:

Szerinted mennyi autó van Magyarországon? 5 198 678 23% (52) 2 974 173 16% (37) 3 690 599 26% (59) 5 340 836 20% (45) 6 125 398 13% (31) Nem tudom megtippelni, félek 1% (2) Az összes 1% (2) Magyarország csak egy illúzió 0% (1)

De ne gondoljátok, hogy nem segítünk, szóval lássuk a hivatalos számokat, nézzük az elmúlt 5 évben, hogyan alakult a közúti gépjárművek száma itthon.

2021: 4 885 598 db

2022: 4 980 933 db

2023: 5 080 748 db

2024: 5 198 678 db

2025: 5 340 836 db (ez a legfrissebb adat)

Na, jól tippeltél?

Az 5,34 millió járműből egyébként 4,37 millió személyautó, 17 674 autóbusz, 245 ezer motorkerékpár, 602 ezer tehergépkocsi és 99 ezer a vontató.

A számok remekül tükrözik, hogy az állomány évről évre nő, és az új trendek (pl. elektromos autók) is egyre inkább formálják a hazai közlekedés jövőjét.