“Így ne! Legyél óvatos és körültekintő minden gyalogos-átkelőhelynél!” Csak ennyit írt a rendőrség ahhoz az esethez, ami még március 31-én történt valahol Veszprém megyében.

Egy busz megállt egy zebránál, hogy átengedjen két gyalogost, akiket kis híján elgázolt a buszt balról megelőző autó. Tényleg millimétereken múlt a gázolás.

Mondhatjuk, hogy a gyalogosok is lehettek volna körültekintőbbek, a saját testi épsége érdekében mindenkinek érdemes kipillantania egy nagyobb jármű takarásából, de gázolás esetén kizárólag az autó vezetője lett volna felelős.

A KRESZ világosan kimondja, hogy ha egy többsávos úton a zebra előtt az egyik sávban megáll egy jármű, a másik sávban közlekedőnek is kötelező megállnia. Ezt a sofőr elmulasztotta, és noha baleset nem történt, a jogosítványa miatt valószínűleg így is aggódhat.