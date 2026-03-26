A japán társadalom alaposságát, és átgondolt, célszerű működését már több közlekedéshez kapcsolódó témán keresztül megmutattuk. Ám mindig akad olyan módszer, ami nekünk is új.

Náluk elég egyértelműek a közlekedés szabályai, amit szigorúan ellenőriznek is, egy-egy változtatást alaposan átgondolnak, megrágnak. Elég csak a közlekedési lámpák meghatározott színére gondolni, ami olyan vitát generált, hogy náluk a zöld lámpa kékes árnyalatot kapott:

Japánban nem bízzák a véletlenre az oktatást sem. Úgy gondolják, hogy a szigorú szabályokat belső akaratból tartják be a polgárok, így az oktatást már nagy erőkkel korán elkezdik, a helyes zebrás átkelést már kicsi korban gyakorlati bemutatókkal tanítják.

Cukuba város hivatalos közlekedésbiztonsági programja például „zebra-matraccal”, imitált jelzőlámpával és oktatói demonstrációval gyakoroltatja a megállást, a jobbra-balra-jobbra nézést, valamint azt is, hogy a gyerek csak ezután indulhat el a gyalogátkelőn.

A szemléltetés néha egészen nyers, de éppen ettől hatásos. Egy 2025-ös japán óvodai beszámoló szerint a gyerekek egy „Dameko-chan” nevű, óvodás méretű bábu segítségével nézték végig, mi történik, ha valaki hirtelen az autó elé szalad: a kocsi hiába fékez, nem tud azonnal megállni.

Van ahol kaszkadőröket alkalmazva, valódi embereket kis sebességgel elütve mutatták meg ugyanezt, de valódi autóval demonstrálják a holtterek veszélyeit, és többek közt azt is megmutatják, hogyan kell viselkedni egy teherautó mellett, melyek a veszélyes zónák egy gyalogos számára.

A japán módszer lényege nem a sokkolás, hanem az, hogy a gyerek saját szemével lássa: az autó nem játék, a fizikát pedig nem lehet felülírni.