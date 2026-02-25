A brit Evoluto megerősítette, hogy sikeresen teszteltés után összeállt, műszakilag bevetésre kész az utóbbi évek egyik legizgalmasabb modernizált analóg sportautója, a Ferrari F355 szellemét megidéző Evoluto F355.

9 fotó

A projekt szíve a Ferrari középmotoros, 3,5 literes szívó V8-asának újratervezett változata, amely immár 414 lóerőt és 370 Nm nyomatékot ad le (szemben az 1994-es gyári 380 lóerővel és 363 Nm-rel).

A teljesítménynövekedés a kisebb tömegű belső alkatrészeknek, az egyedi vezérműtengelyeknek, áttervezett hengerfejeknek és az új kivitelű rozsdamentes acél kipufogórendszernek köszönhető. Mivel szívómotorról van szó, mind a 414 lóerőt kiénekelve csupán 8500-as fordulatnál kezdődik a piros zóna, a hanghatás valódi akusztikus tűzijáték.

Akinek ez kevés, kérhet még élesebb verziót: opcióként elérhető egy 474 lóerős változat, amelyet a 3,7 literesre felfúrt V8-as szolgáltat. Ez a kivitel már 9000-ig forog, „extrém” magas profilú vezérműtengelyeket, nagyobb teljesítményű üzemanyag-ellátó rendszert és megerősített belső alkatrészeket kapott a tartós, nagy sebességű használat érdekében. Mindezt egy vadonatúj ECU vezérli.

A motor mellett szinte az egész autó új: a vázszerkezet torziós merevségét karbon karosszériaelemek alkalmazásával 35%-kal növelték meg, miközben a saját tömeget is sikerült 1250 kg-ra csökkenteni. Emellett kiszélesítették a kerékjáratokat a szélesebb felfüggesztés és a 19 colos kovácsolt alufelnik (elöl 235/35, hátul 305/30 méretű Michelin Pilot Sport 4S abroncsok), valamint az elöl 77 milliméterrel, hátul 66 milliméterrel megnövelt nyomtáv miatt.

Természetesen a futómű sem maradt gyári, vadonatúj alsó és felső lengőkarok, kerékagyak és stabilizátorok kerültek az autó alá, a lassulásról pedig elöl hat-, hátul négydugattyús nyergekkel szerelt Brembo rendszer gondoskodik.

A mindössze 55 példányban készülő széria első darabjait a jövő hónapban kezdik összeszerelni, az átadások pedig az év végén várhatóak. Az átépítés alapára 257 040 000 forintról (£595,000) indul – ami érdekes módon több mint negyvenmillió forinttal olcsóbb, mint amiről az első bemutatkozáskor szó volt, de így sem kevés.