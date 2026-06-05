Visszatér az Audi R8 – ez volt az első gondolata mindenkinek, amikor az Audi bejelentette, hogy gyártásba veszi a 2025 szeptemberében bemutatott Concept C tanulmányautót.

A most leleplezett Nuvolarit megismerve egyértelmű, hogy részben mindenkinek igaza lett, de vannak fontos eltérések.

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Például, bár a formaterv felismerhetően a tavalyi tanulmányra épül, a hajtáslánc nem elektromos, hanem a korábbi sejtésekkel összhangban plug-in hibrid.

Ez összefügg azzal, hogy az autóipar rájött: még sincs akkora kereslet a villanymotoros szupersportautók iránt, de attól sem választható el, hogy az Audi érdekeltségi körében már léteznek konnektoros hibrid sportautók.

A Lamborghini Temerario és Revuelto hajtáslánca egyaránt benzinmotort kombinál villanymotorral, és mivel az Audi R8 mindig is a Lamborghini kisebb sportautójának (eredetileg a Gallardónak, majd a Huracánnak) a műszaki tartalmát hasznosította, logikusnak hangzott, hogy most a Temerario adja az alapokat.

Van azonban egy nagy különbség: míg ugyanis az R8 esetében ügyeltek arra, hogy az Audi képességeiben ne szárnyalja túl a donor Lamborghinit, most megfordult a helyzet – ez az átpozicionálás egyértelműen az Audi Forma-1-es részvételével függ össze.

A 4,0 literes, V8-as turbómotor és a három villanymotor konfigurációja stimmel, de a rendszerteljesítményt 1001 lóerőre állították be, míg a Temerario „csak” 920 lóerős.

A komponensek egyedi teljesítménye külön-külön nem nagyobb – a benzinmotor 800 lóerőt, a villanymotorok 110-110 kW-ot adnak le –, de az összjátékot nyilvánvalóan máshogy hangolták be.

A villanymotorokat tápláló akkumulátor kapacitása jelentősen nőtt: 3,8 helyett 7,3 kilowattóra.

A menetdinamika is erősebb: míg az olasz paripa 343 km/óra végsebességre képes, és 2,7 másodperc alatt gyorsul 0‒100 km/órára, az Audi Nuvolari végsebessége az előzetes információk szerint meghaladja a 350 km/órát, álló helyzetből pedig 2,6 másodperc alatt éri el a 100 km/órát.

Nemcsak a hajtáslánc, a komplett vázszerkezet is a Temerariónál alkalmazott elvet követi, az alumínium spaceframe vázra karbonpaneleket erősítettek. Ezeket nyersen is hagyhatták volna, színtelen lakkal emelve ki a karbon kompozit ipari esztétikumát, ehelyett az Audi F1-es versenyautójától átvett titánszürkére fényezik a kocsit. Később nyilván lesz más szín is, de mivel a Concept C is ugyanezt az árnyalatot kapta, egyértelmű, hogy az Audi szerint ez az autó természetes színe.

A fékrendszer kifinomultan kombinálja a regeneratív fékhatást az üzemi fékekkel. Az utóbbi új fejlesztésű, F1-eredetű karbon-kerámia tárcsákat alkalmaz, elöl 10, hátul 4 dugattyús nyergekkel. Ezt elektronikus vezérlés és különösen hatékony hűtési rendszer egészíti ki, az Audi azt állítja, a Nuvolari úgy lassul, mint egy Forma-1-es versenyautó.

Az utastér teljes mértékben vezetőközpontú, bár a központi érintőképernyő nem fordul felé. Az ülésváz karbon, a kezelőszervek eloxált alumíniumból készültek, a színvilág az Audi motorsporthagyományait követi.

A Nuvolarit 2027 első felében kezdik gyártani, de csak 499 példány készül belőle – ez újabb szakítás az R8 hagyományával, mert bár az sem volt tömegtermék, előre nem korlátozták le a sorozat darabszámát.