Szombaton a benzin beszerzési ára négy forinttal csökken, a gázolajé ugyanakkor három forinttal emelkedik.

A változás a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik. Pénteken a gázolaj ára hét forinttal emelkedett.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 646, a gázolajé 671 forint. Magyar rendszámos autók számára továbbra is a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) érvényesek.

A benzin piaci ára jelenleg 51, a gázolajé 56 forinttal magasabb a védett áraknál. A március végi csúcsnál (788 forint) a gázolaj piaci ára 173 forinttal volt magasabb a védett árnál.