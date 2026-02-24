Legfontosabb, legismertebb KRESZ-táblánk, a köznyelvben stoptáblaként emlegetett, elsőbbségadásra kötelező jelzés. Mégis a hazai közlekedési szabályokat olvasva kiderül: a hivatalos neve korántsem ez. A KRESZ-ben „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” néven szerepel. 

A stoptábla nem csupán dekoráció: kötelező megállást ír elő. Tehát nem gurulva, araszolva, hanem szabály szerint teljesen megállva. Az, hogy hol kell megállni az Állj, Elsőbbségadás kötelező! táblánál, attól függ, hogy hol található a tábla, és hogy van-e felfestve megállás helyét jelző vonal.

  • Ha van megállás helyét jelző vonal, akkor a vonal előtt.
  • Ha nincsen megállás helyét jelző vonal, akkor a kereszteződésbe való behajtás előtt.
  • Ha vasúti átjáróban van elhelyezve a stoptábla, akkor a jelzőtábla előtt.

Csakhogy a tábla alatt láthatunk kiegészítő táblákat is, amelyek megbonyolítják a helyzetet.

Ilyen például a kerékpársávot, kerékpáros közlekedést jelző kiegészítés.  A lényeg, hogy ilyenkor a biciklisnek itt elsőbbsége van. 

Ha a kiegészítő táblán a kerékpár-közlekedésre utaló jelzés van, abban az esetben az úttest kerékpár-közlekedés céljára burkolati jellel kijelölt részén áthaladó kerékpáros részére elsőbbséget kell adni. 

A stoptábla nem mindig volt piros

A legelső hivatalos amerikai stoptábla sima fekete felirat volt fehér alapon, egy négyszögű táblán. Ez később nyolcszögű kivitelben sárga alapon feketére változott, és ez így is maradt egészen 1954-ig. 

Felmerül bennünk a kérdés, miért döntöttek a sárga mellett, amikor már a vasúti közlekedésben is a piros volt a megállás színe, és a jelzőlámpáknál is ezt alkalmazták. Az ok meglepően gyakorlati, egyszerűen nem volt az elvárásoknak megfelelő, környezeti hatásoknak ellenálló piros festék, ezt csak az ötvenes évekre produkálta a vegyipar, így született meg a piros alapon fehér feliratú modern tábla.

