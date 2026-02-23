Sokáig kötelező eleme volt minden autó műszerfalán a hűtőfolyadék hőmérsékletét jelző műszer. Ez hűen mutatta, hol tart épp a motor, mikor éri el az üzemmeleg tartományt, vagy esetleg hidegebb-melegebb a megszokottnál, ingadozik a hőmérséklete.

Mióta egyre stabilabb az autók hőmenedzselése, és elhagytuk a „vízforraló” faros Skodák korát, azóta egyre több gyártó spórol ezen az alkatrészen is. Helyére csak egy kék kijelzőt építenek be, ami addig világít, amíg „hideg” a motor.

Ha minden rendben van a motorral, pár perc autózás után elalszik. Persze nem minden autóban van ilyen, de ha a tiedben pont ez világít, nem árt tudni, mit is akar üzenni.

Mit jelez a kék „hőmérő”?

Ezzel a spórolós megoldással azonban akad egy bökkenő: a sofőrt fosztják meg a részletes infótól, nem látjuk, pontosan mennyi a hőfok.

Azt tudni kell, hogy ez a kék lámpa csak a hűtővízről ad infót. Pedig az olaj hőmérséklete legalább ennyire fontos! Az olaj jóval lassabban melegszik át, és igazából csak akkor lenne szabad „rúgni” a gépnek, ha már az is üzemmeleg. Erről viszont a legtöbb autóban semmilyen infót nem kapunk, hacsak nem dugunk rá egy OBD-olvasót.

Ha a kék lámpa 15, 20 vagy akár 30 perc után is égve marad, az már vészjelzés: a motor nem éri el az üzemi hőfokot.

A leggyakoribb bűnös ilyenkor a nyitva maradt termosztát. Ebben a helyzetben a hűtőfolyadék már az indítás pillanatától a nagy körön, a hűtőn keresztül kering, így esélye sincs bemelegedni a blokknak. Okozhatja még a kevés hűtővíz, egy szivárgás vagy a vízpumpa hibája is, bár ezeknél jellemzőbb a túlmelegedés, mint a „fázás”.

Egyik hiba sem játék. A hidegen járó motor többet fogyaszt, mert a vezérlés dúsabb keveréket ad neki. Ráadásul a nem elég meleg olaj kenése sem az igazi, ami kinyírja a turbót, a vezérlést, a hajtókarokat és a csapágyakat is. A dízeleknél pedig a részecskeszűrő (DPF) látja kárát, mert hideg motorral esélye sincs elindítani az öntisztító folyamatot.

Mi a teendő?

Az indítás utáni első percekben – pláne télen, amikor sűrűbb az olaj – közlekedj nyugodtan, kerüld a magas fordulatszámot. Ha viszont a lámpa hosszabb út után sem alszik el, irány a szerviz! Ez még nem az a probléma, ami azonnali félreállásért kiált, de mindenképp foglalkozni kell vele.

Míg a kék lámpa csak figyelmeztetés, a hasonló rajzolatú, de piros ikon már szó szerint vörös kódot jelent. Ha az kigyullad, azonnal állj meg az első biztonságos helyen, és állítsd le a motort. A túlmelegedés pillanatok alatt tönkreteheti a motort, sőt, szélsőséges esetben tüzet is okozhat.