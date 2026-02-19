Ha meg-megtorpanva is, de terjednek villanyautók, a plug-in hibridek főként, ám az akkumulátorok töltése még mindig nem olyan egyszerű, mint a belső égés motorral szerelt autók tankolása. Lehet, hogy nincs a közelben töltőoszlop, lehet, hogy nincs elég idő a töltésre, de előfordulhat, hogy egyszerűen lassabban, de olcsóbban, lakossági árammal oldaná meg a tulajdonos a dolgot.

Utóbbi sem ördögtől való, erre találták ki a garázsba felszerelhető töltőbokszokat, amikor viszont ilyen sincs, jön mekkmesterkedés, a hosszabbító utcára kilógatása.

Mutattunk már néhány ilyet, és itt egy újabb, ezúttal Spanyolországból. Az El País szúrta ki, hogy a Madrid agglomerációjához tartozó Pozuelo de Alarcón egyik önkormányzati képviselője posztolt a TikTokon egy, a járda mellett parkoló Citroën ë-C4-esről (az autóról itt írunk bővebben), melyhez speciális házi barkácsolású kerettel – talán esernyőből fabrikálták – vezették ki a házból az áramot.

„Pozuelóban nagyon okosak, nagyon fifikásak vagyunk – még a villanyautó-töltést illetően is” – szólt a gúnyos kommentár.

Spanyolországban egyébként a legtöbb helyen tilos az ilyesmi. Önkormányzati hatáskörben szabályozzák, hogy vezethető-e utcára elektromos vezeték a házból, de általában nem engedélyezett ez a megoldás, a jogtalan közterület-használatnak számít, az előírások megszegői pedig településtől függően 90 és 200 euró közti (34-76 ezer Ft) bírságra számíthatnak.

Hazánkban ugyancsak nem engedélyezett a villanyautók ilyen töltése, ugyanis elektromos berendezéseket közterületen csak az illetékes szakhatóság engedélyével lehet használni, és csakis az erre vonatkozó szabványoknak megfelelő eszköz alkalmazható.