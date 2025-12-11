Az elektromos autósok töltési szokásai eltérnek a hagyományos tankolástól – derül ki a Parkl és az E.ON több százezer töltést vizsgáló elemzéséből. Az adatok szerint hétköznap kétszer annyi töltés zajlik, mint hétvégén, és több jellegzetes napi csúcsidőszak rajzolódott ki.

Az egyik legfontosabb változás, hogy az elektromos autózáskor gyakorlatilag megszűnik a „tankolás” klasszikus fogalma. A benzines és dízeles autósokkal szemben az e-autósok gyakrabban, kisebb adagokban töltenek – mindig ott, ahol épp dolguk van. Ez a szemlélet már most formálja a hazai töltőinfrastruktúra használatát.

Hétköznapok: kétszer annyi töltés, több csúcspont

A Parkl irodaházakban és városi parkolókban működő töltőin hétköznap jóval nagyobb a forgalom. A reggeli 7–9 óra közötti érkezési hullám, illetve a napközbeni rutinmegállások adják a legnagyobb töltési idősávot. Az országos EDRI (E.ON Drive Infrastructure) hálózaton a reggeli (8–10) és a délutáni–esti (16–19) csúcs a legjelentősebb, amikor az autósok többnyire rövidebb időre állnak meg, ezért különösen fontosak a nagy teljesítményű DC töltők.

Hétvégén: lazább ritmus, több hosszú út

A hétvégék nyugodtabbak, kevesebb a városi rutintöltés, több a hosszabb utazás, így nő az otthoni és az útközbeni töltések aránya. A Parkl adatai szerint a 10–14 órai sáv a legaktívabb. Az EDRI szerint ilyenkor – főleg hosszú hétvégéken és ünnepek környékén – megugrik a nagy teljesítményű országos töltők használata.

Tél: több energia kell

A hideg hónapokban nő a töltési igény, mivel a fűtés pluszenergiát igényel, az akkumulátor pedig 10–20%-kal kevésbé hatékony. Ez a töltési forgalomban is jól látszik.

Más ritmus AC-n és DC-n

Az irodaházak AC töltőin átlagosan közel 6 órát “lóg” egy autó, míg DC-n 54 percet. Az országos EDRI hálózaton ez jóval kevesebb: AC-n nagyjából 2 óra, DC/HPC töltőkön pedig fél óra. A töltőberendezések fejlődésével az egy alkalommal felvett energiamennyiség is nőtt: 2021 óta az AC töltések energiája 57%-kal, a DC töltéseké 128%-kal emelkedett.

A Parkl és az EDRI szerint ma már Magyarországon az elektromos autózás kiforrott, jól követhető felhasználói ritmusokon alapuló közlekedési forma. A töltés a mindennapok természetes része lett, és a gyors töltési technológiák terjedése, valamint a célállomásos töltések növekedése tovább erősíti a tudatos, hatékony e-mobilitást.