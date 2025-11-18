Számos modellnél milliós összeggel csökkent a belépési szint a használt elektromosok világába az elmúlt két évben. Ráadásul az idehaza futó és megvásárolható villanyautók választéka minden korábbinál szélesebb – de mennyire?
16,7 százalékkal csökkent a használt Tesla Model 3-asok átlagára 2025 első felében a Használtautó.hu szerint a múlt esztendő hasonló időszakához képest. A Nissan Leafek átlagára 15,2 százalékkal lett alacsonyabb, az elektromos Hyundai Konáé 9,9 százalékkal, a Model Y-é 12,9 százalékkal csökkent. A legnépszerűbb villanyautók közül egyedül az i3-asok átlagára nem esett be, ott 2,9 százalékos emelkedést mértek év/év alapon.
TOP 10: a legnagyobb számban futó villanyautók és a magyarországi átlagos életkoruk
Szinte hihetetlen, de 2025 novemberében immár 150 különféle tisztán elektromos modell fut magyar rendszámmal idehaza a Datahouse legfrissebb, általunk kikért statisztikái szerint. Ez a helyes válasz a nyitó kérdésünkre, elképesztően sokszínű a választék. Az árak normalizálódása és a kínálat szélessége következtében minden korábbinál kedvezőbb helyzetben vannak a vásárlójelöltek: ma az elmúlt években megszokottnál olcsóbban juthatnak villanyautóhoz, soha korábban nem voltak ennyire kedvező alkupozícióban.
A legnagyobb hazai autóhirdetéses oldal keresési adatai szerint a legtöbb érdeklődés a Model 3-asok iránt mutatkozik idén. Olyan mennyiségben keresik a 6 és 7 millió forint közötti ártól már elérhető amerikai elektromosokat, hogy az érdeklődés mértéke modellszinten előzi az évtizedek óta töretlenül népszerű belső égésű kedvencek, a Skoda Octavia, a Suzuki Vitara, vagy éppen a Toyota Corolla iránti keresések számát is.
A vásárlók számának növekedése odáig pörgette a nepperek által gründolt szürkeimportot az elmúlt 1,5-2 évben, hogy 2025 novemberére ez a modell lett a legnagyobb számban futó villanyautó idehaza. Ma még szoros a dobogó, de a Nissan egykori úttörője valószínűleg hamarosan helyet cserél a BMW ideális nagyvárosi autójával: az izgalmasabb és trendibb i3-asok árai 3,5 millió forintnál kezdődnek, az első generációs Leafek árai egymilliónál, a sokkal jobb második generációsok árai 3,8 milliónál. A kínálat alján modelltől függően mindig erősen ajánlott az óvatosság.
|Modell
|Magyarországon forgalomba helyezett példányok száma
(darab)
|Átlagos életkor
(év)
|1.
|Tesla Model 3
|8117
|4
|2.
|Nissan leaf
|7465
|6,8
|3.
|BMW i3
|7205
|6,4
|4.
|Tesla Model Y
|4822
|1,8
|5.
|Renault Zoé
|3688
|6,9
|6.
|Hyundai Kona Electric
|3300
|4,3
|7.
|Kia e-Niro
|2731
|4
|8.
|Hyundai Ioniq
|2396
|6,2
|9.
|Dacia Spring
|2076
|3,1
|10.
|Volkswagen e-Up
|1840
|5,8
Három dél-koreai és két-két német és amerikai modell alkotja a top 10 gerincét, az élmezőnyben átlagosan a Zoék a legidősebbek, az új elektromosok eladási listáját vezető Model Y-ok pedig a legfiatalabbak.
Több ezer példány taxi közülük (vagy egykor taxi volt, mint a Leafek): Budapest utcáin egyre több a sárgára fóliázott Model 3, és rengeteg e-Niro is fuvarozza az utazókat. A Volkswagen e-Up darabszámában pedig egyértelműen benne van a car sharing-es múlt, valamivel kisebb mértékben az i3-asok statisztikáiban is.
Ha i3-asban gondolkodsz, ezt érdemes tudni
A nagyvárosokban vagy agglomerációjukban élők egyik nagy kedvencévé vált az elmúlt 3-4 évben a BMW remek fogyasztású és – immár kijelenthető, hogy – tartós akkumulátorokkal szerelt mini egyterűje. Mielőtt vásárolnál, ajánlott elolvasni róla ezt a cikket.
11-20. hely: Jönnek a németek
A magyarországi használtautó-piac egészét nézve örök idők óta a németek uralkodnak, évről évre Astrák, Golfok, Focusok, Passatok és társaik állnak a szürkeimportos listák élén. A villanyautók top 10-es listáján még nem ez a helyzet, utána viszont már itt is a németek dominálnak.
A darabszám szerint következő tízesből immár öt modell német, igen, a két-két Volkswagen és BMW mellett a Skoda Enyaqot is annak vesszük. A száz százalékban kínai BYD Atto 3 (és a kínai tulajdonú Volvo EX30) értékesítésienek gyors felfutása mögött már egy másik jelenség van.
|Modell
|Magyarországon forgalomba helyezett példányok száma
(darab)
|Átlagos életkor
(év)
|11.
|Volkswagen ID.3
|1838
|3,5
|12.
|Tesla Model S
|1524
|8
|13.
|BYD Atto 3
|1079
|1,9
|14.
|Fiat 500
|1022
|6
|15.
|Hyundai Ioniq 5
|1019
|2,5
|16.
|Skoda Enyaq
|990
|2,7
|17.
|Volvo EX30
|879
|1
|18.
|Volkswagen ID.4
|877
|2,7
|19.
|BMW iX3
|810
|2,6
|20.
|BMW iX
|760
|2,3
Milyen volt teszten a Tesla?
Sanghajban gyártott, két villanymotoros, Performance kivitelt nyúztunk – nézd meg, mire jutottunk.
21-30. hely: A legvegyesebb halmaz
A 4,3 milliós hazai személyautó-állománynak a 2 százalékát sem éri még el a tisztán elektromosok aránya 2025 őszén, amit elég látványosan mutat, hogy az első 30 modell közé pár száz darabos állománnyal is be lehet kerülni. A 30-as lista harmadik részében már hat némettel, a Mazda szerény hatótávú első villanyosával, az Európában egyik legelsőként megjelent modell Citroen-változatával és egy újabb kínaival is találkozhatunk.
|Modell
|Magyarországon forgalomba helyezett példányok száma
(darab)
|Átlagos életkor
(év)
|21.
|BMW i4
|754
|1,7
|22.
|BMW iX1
|742
|0,7
|23.
|Mazda MX-30
|737
|4,1
|24.
|Audi e-Tron
|690
|4,5
|25.
|Smart Fortwo
|677
|6,7
|26.
|Kia EV3
|672
|0,4
|27.
|Mercedes-Benz EQA
|647
|2,3
|28.
|Citroen C-Zero
|620
|10,6
|29.
|BYD Seal
|612
|1,4
|30.
|Mini Electric
|590
|3,2
Nincs az első 30 között a Tesla legrosszabbul sikerült termékének tartott Model X, de az amerikai izomautósokat már a nevével megosztó Ford Mustang Mach-E sem fért be ide.
Drága és különleges ritkaságok
Számos különféle kínai modellből látni egy-két-három darabokat a hazai villanyautó-állományt mutató, közel 80 ezer darabos Excel-táblázatban, szerencsére vannak náluk izgalmasabb modellek is. Ezeket nem az olcsóságuk miatt írjuk most le.
Magyar rendszámot kapott például egy Rolls Royce Spectre tavaly, a brit luxusautó-gyártó egyetlen villanyautója. 585 lóerő, 102 kWh-s akkumulátorcsomag, két BMW villanymotor és nagyjából közel 200 millió forintos ár és milliónyi extra.
Szintén kétajtós és hasonlóan feltűnő a Maserati Granturismo Foglore, amiből ugyancsak 2024-ben állt forgalomba idehaza egyetlen példány, aminek igazán irigylésre méltó a gazdája – mondanánk. De ez az egy jelenleg a márka Váci úri szalonjában állva várja nullkilométeresen a vevőjét az eredeti 95 171 865 forint helyett 79 990 000 forintos, akciós áron.
Ekkora kedvezmény lefaragására biztosan nem szorulnak a hazai Mercedes-szalonok az idehaza komoly mennyiségben vásárolt G-osztály értékesítése előtti alkuk során. A 70 forint körül induló elektromos változatból ugyanis máris fut idehaza 65 darab. Plusz a szlovák-, német-, és cseh rendszámos, de magyar tulajdonossal közlekedő példányok.
Így lehet eladni most egy népszerű villanyautót
Véletlenül kiderült a legtutibb használtautó-eladós módszer? Érdekes tapasztalatokat szereztünk az elektromosunk meghirdetése után.