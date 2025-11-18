Számos modellnél milliós összeggel csökkent a belépési szint a használt elektromosok világába az elmúlt két évben. Ráadásul az idehaza futó és megvásárolható villanyautók választéka minden korábbinál szélesebb – de mennyire?

16,7 százalékkal csökkent a használt Tesla Model 3-asok átlagára 2025 első felében a Használtautó.hu szerint a múlt esztendő hasonló időszakához képest. A Nissan Leafek átlagára 15,2 százalékkal lett alacsonyabb, az elektromos Hyundai Konáé 9,9 százalékkal, a Model Y-é 12,9 százalékkal csökkent. A legnépszerűbb villanyautók közül egyedül az i3-asok átlagára nem esett be, ott 2,9 százalékos emelkedést mértek év/év alapon.

TOP 10: a legnagyobb számban futó villanyautók és a magyarországi átlagos életkoruk

Szinte hihetetlen, de 2025 novemberében immár 150 különféle tisztán elektromos modell fut magyar rendszámmal idehaza a Datahouse legfrissebb, általunk kikért statisztikái szerint. Ez a helyes válasz a nyitó kérdésünkre, elképesztően sokszínű a választék. Az árak normalizálódása és a kínálat szélessége következtében minden korábbinál kedvezőbb helyzetben vannak a vásárlójelöltek: ma az elmúlt években megszokottnál olcsóbban juthatnak villanyautóhoz, soha korábban nem voltak ennyire kedvező alkupozícióban.

A legnagyobb hazai autóhirdetéses oldal keresési adatai szerint a legtöbb érdeklődés a Model 3-asok iránt mutatkozik idén. Olyan mennyiségben keresik a 6 és 7 millió forint közötti ártól már elérhető amerikai elektromosokat, hogy az érdeklődés mértéke modellszinten előzi az évtizedek óta töretlenül népszerű belső égésű kedvencek, a Skoda Octavia, a Suzuki Vitara, vagy éppen a Toyota Corolla iránti keresések számát is.

A vásárlók számának növekedése odáig pörgette a nepperek által gründolt szürkeimportot az elmúlt 1,5-2 évben, hogy 2025 novemberére ez a modell lett a legnagyobb számban futó villanyautó idehaza. Ma még szoros a dobogó, de a Nissan egykori úttörője valószínűleg hamarosan helyet cserél a BMW ideális nagyvárosi autójával: az izgalmasabb és trendibb i3-asok árai 3,5 millió forintnál kezdődnek, az első generációs Leafek árai egymilliónál, a sokkal jobb második generációsok árai 3,8 milliónál. A kínálat alján modelltől függően mindig erősen ajánlott az óvatosság.

Modell Magyarországon forgalomba helyezett példányok száma

(darab) Átlagos életkor

(év)

1. Tesla Model 3 8117 4 2. Nissan leaf 7465 6,8 3. BMW i3 7205 6,4 4. Tesla Model Y 4822 1,8 5. Renault Zoé 3688 6,9 6. Hyundai Kona Electric 3300 4,3 7. Kia e-Niro 2731 4 8. Hyundai Ioniq 2396 6,2 9. Dacia Spring 2076 3,1 10. Volkswagen e-Up 1840 5,8

Három dél-koreai és két-két német és amerikai modell alkotja a top 10 gerincét, az élmezőnyben átlagosan a Zoék a legidősebbek, az új elektromosok eladási listáját vezető Model Y-ok pedig a legfiatalabbak.

Több ezer példány taxi közülük (vagy egykor taxi volt, mint a Leafek): Budapest utcáin egyre több a sárgára fóliázott Model 3, és rengeteg e-Niro is fuvarozza az utazókat. A Volkswagen e-Up darabszámában pedig egyértelműen benne van a car sharing-es múlt, valamivel kisebb mértékben az i3-asok statisztikáiban is.

11-20. hely: Jönnek a németek

A magyarországi használtautó-piac egészét nézve örök idők óta a németek uralkodnak, évről évre Astrák, Golfok, Focusok, Passatok és társaik állnak a szürkeimportos listák élén. A villanyautók top 10-es listáján még nem ez a helyzet, utána viszont már itt is a németek dominálnak.

A darabszám szerint következő tízesből immár öt modell német, igen, a két-két Volkswagen és BMW mellett a Skoda Enyaqot is annak vesszük. A száz százalékban kínai BYD Atto 3 (és a kínai tulajdonú Volvo EX30) értékesítésienek gyors felfutása mögött már egy másik jelenség van.

Modell Magyarországon forgalomba helyezett példányok száma

(darab) Átlagos életkor

(év) 11. Volkswagen ID.3 1838 3,5 12. Tesla Model S 1524 8 13. BYD Atto 3 1079 1,9 14. Fiat 500 1022 6 15. Hyundai Ioniq 5 1019 2,5 16. Skoda Enyaq 990 2,7 17. Volvo EX30 879 1 18. Volkswagen ID.4 877 2,7 19. BMW iX3 810 2,6 20. BMW iX 760 2,3

21-30. hely: A legvegyesebb halmaz

A 4,3 milliós hazai személyautó-állománynak a 2 százalékát sem éri még el a tisztán elektromosok aránya 2025 őszén, amit elég látványosan mutat, hogy az első 30 modell közé pár száz darabos állománnyal is be lehet kerülni. A 30-as lista harmadik részében már hat némettel, a Mazda szerény hatótávú első villanyosával, az Európában egyik legelsőként megjelent modell Citroen-változatával és egy újabb kínaival is találkozhatunk.

Modell Magyarországon forgalomba helyezett példányok száma

(darab) Átlagos életkor

(év)

21. BMW i4 754 1,7 22. BMW iX1 742 0,7 23. Mazda MX-30 737 4,1 24. Audi e-Tron 690 4,5 25. Smart Fortwo 677 6,7 26. Kia EV3 672 0,4 27. Mercedes-Benz EQA 647 2,3 28. Citroen C-Zero 620 10,6 29. BYD Seal 612 1,4 30. Mini Electric 590 3,2

Nincs az első 30 között a Tesla legrosszabbul sikerült termékének tartott Model X, de az amerikai izomautósokat már a nevével megosztó Ford Mustang Mach-E sem fért be ide.

Drága és különleges ritkaságok

Számos különféle kínai modellből látni egy-két-három darabokat a hazai villanyautó-állományt mutató, közel 80 ezer darabos Excel-táblázatban, szerencsére vannak náluk izgalmasabb modellek is. Ezeket nem az olcsóságuk miatt írjuk most le.

Magyar rendszámot kapott például egy Rolls Royce Spectre tavaly, a brit luxusautó-gyártó egyetlen villanyautója. 585 lóerő, 102 kWh-s akkumulátorcsomag, két BMW villanymotor és nagyjából közel 200 millió forintos ár és milliónyi extra.

Szintén kétajtós és hasonlóan feltűnő a Maserati Granturismo Foglore, amiből ugyancsak 2024-ben állt forgalomba idehaza egyetlen példány, aminek igazán irigylésre méltó a gazdája – mondanánk. De ez az egy jelenleg a márka Váci úri szalonjában állva várja nullkilométeresen a vevőjét az eredeti 95 171 865 forint helyett 79 990 000 forintos, akciós áron.

Ekkora kedvezmény lefaragására biztosan nem szorulnak a hazai Mercedes-szalonok az idehaza komoly mennyiségben vásárolt G-osztály értékesítése előtti alkuk során. A 70 forint körül induló elektromos változatból ugyanis máris fut idehaza 65 darab. Plusz a szlovák-, német-, és cseh rendszámos, de magyar tulajdonossal közlekedő példányok.