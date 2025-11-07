„Eladhatatlan” – mondta a használt i3-as BMW-kről a sokszáz autót nyugatról behordó – vagyis a piacot kívül-belül ismerő – kereskedő a tavalyi beszélgetésünkkor. „Itt porosodik több darab a beszerzési áruk alatt hónapok óta.” Két-három éve persze ugyanő mondogatta nekem, hogy le sem tudja szedni a trélerekről a frissen beérkezett prémium elektromosokat, már el is kapkodják tőle a kis BMW-ket. Égig tolják neki a bizniszt, amennyit csak tud, felvásárol belőlük kint, mert idehaza sorban áll a középosztály. Ráadásul a vaskos érdeklődés miatt szépen húz felfelé az áruk.

Nagyot fordult azóta a világ, a használt villanyosok árának beszakadásáról szólt az év egészen őszig. Csakhogy nálam éppen most vált aktuálissá a saját i3-asom eladása. A rossz végére kerültem valaminek?

Ha a használt Teslák nyitóára 6-7 millió forint közé süllyedt, melyik pince alján keressük az i3-asokat?

Jó érzés volt a villanyautós early bird-ök közé lépni. 2010-ben elsőként vezettem Teslát Magyarországon, akkoriban még fogalma sem volt az utca emberének a kis amerikai start upról, és egy Elon Musk nevű befektetőről. A TAG Heuer puccos boltnyitó partit tartott az Andrássy úton, és a bő százéves svájci óramárka fiatalosító marketingje két darab Roadstert hozott Magyarországra. Egyik a szalon előtt fotóztatta magát, egy bordó példányt német rendszámmal vezettük akkoriban vagy hárman újságírók.

Az erősen marketingízű legenda szerint egy magyar professzor vásárolt először idehaza Leafet a tízes évek elején, majd 2013-ban megszületett a Model S és az i3, annak az évnek a végén döntöttem el, hogy vége nálam a belső égésű motorral hajtott autóknak. Első lépésként egy full hibridet veszek majd, aztán jön a full elektromos. A hibridet egy évtizede ellopták, a villanyosat nemrég hirdettem meg.

Az i3 vásárlásakor 0,1 százalék alatt volt idehaza a villanyautók aránya a személyautó-állományban, azóta megtöbbszöröződött, ma 2 százalék feletti.

Tulajdonosként eleinte somolyogva figyeltem az i3-asok használtautó-piaci áremelkedését, konkrétan milliós összeget kereshettem volna rajta mondjuk két évvel a vásárlása után. Öregebben, több kilométerrel. Az elmúlt két évben viszont aggasztott az árak beszakadása, kellemetlen érzés látni a tulajdonod elértéktelenedését. Eleinte elképesztő hegymenetben járt, majd hosszú, azóta is tartó pincetúrára indult a piaci áruk.

Jelenleg már bőven 4 millió forint alatt kezdődnek 60Ah-as akksival a legöregebb példányok (nem ajánlom), a 2017 évvégi facelift utáni 94Ah-sok (mint amilyet én vettem anno) 5 millió környékén indulnak.

Újabb fordulat kapujában? A hazai használt autók 87 százalékát tíz millió forint alatt kínálták szeptemberben – áll a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) múlt héten kiadott jelentésében. A meghirdetett használt autók 38,3 százalékát 2,5 millió forint alatti áron kínálták, 26,8 százalékuk a 2,5–5 millió forintos kategóriába esett, 21,6 százalékukat 5–10 millió forint közötti áron hirdették, míg 13,4 százalék volt a tíz millió forint feletti árkategóriában. A szeptemberben meghirdetett járművek 49,3 százaléka volt benzines, 40,9 százaléka pedig dízel. A hibridek kínálata 4,1 százalékos, míg az elektromosoké 5,3 százalékos arányt képviselt. A Használtautó.hu szerdai, legfrissebb elemzése szerint októberben megállt az eladásra kínált villanyautók átlagárának csökkenése, sőt, enyhe emelkedést mértek. Míg tavaly 10,44 millió forint volt az átlagos kínálati ár, idén már 10,91 millió forint, ami 4,5 százalékos növekedés. Ebben a magas árban persze benne vannak a pár hónaposan meghirdetett szalonautók is, amelyekből egyre szélesebb a kínálat, a másik végén meg a Leafek, Zoék, i3-asok és a rengeteg leharcolt Tesla is lefelé húzza ezt az átlagot. „A kínálat fiatalodása és az elektromos autók árnövekedése egyaránt azt mutatja, hogy a piac egészségesebbé válik. Bár kevesebben keresnek autót, a kínálat jobb minőségű és a bizalom a villanyautók iránt is növekszik” – mondja Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője. Ekkor jött el a pillanat, hogy meghirdessem a saját villanyautómat. Na de mit tapasztaltam én, aki éppen október második felében hirdette meg az elektromosát?

Engedjek kapásból 10 százalékot?

Mivel tengernyi értékesítésre váró i3-as adatlapja szédíti az érdeklődőket, igyekeztem a saját hirdetésem feladásakor hangsúlyozni, hogy itt egy évek óta féltve őrzött és emiatt az átlagnál jobb állapotú példányt lát a vásárlójelölt. Elég megnyitás nélkül csak görgetni a sok autós hirdetést, már a képek többségén látszik, nepperpéldány. Útszélen, zúzottköves telephelyen, esetleg garázsbejárón szomorkodó példányok képei helyett azt gondoltam, egy nemzetközileg ismert fővárosi turistalátványosság előtt fotózom szépen körbe a kocsit. Egyből kitűnt a Használtautó.hu hirdetései közül. Az átlagnál jobb állapot mellett az évjárathoz illő átlagos összeget jelöltem meg irányárként.

Jött pár hívás és kereskedői sms, már telefonban szerettek volna 10 százalék engedményt, ami az elején kicsit soknak tűnt. Őszintén szólva nem volt nagy roham, erre számítottam is a széles kínálat miatt, mégis vakargathattam a fejem, hogy miként lesz ez a kocsi eladva.

Hosszú évek óta nem hirdettem autót, így újdonságként ért, hogy pár nap után eltűntek a hirdetésből a fotók, amikért onnantól plusz pénzt kért az oldal működtetője. Éppen terhelt négy-öt napos időszak jött nálam, nem raktam fel fotókat, mert nem is tudtam volna fogadni akkor az érdeklődőket. Gondoltam, hagyom pihenni kicsit a történetet. Egyébként sem volt sok hívás – odáig. Hirtelen elkezdett csörögni a telefon, naponta hárman-négyen hívtak. Teljesen egyértelműnek tűnik most is számomra, hogy a klassz fotóknál is jobban felhívta a figyelmet a hirdetések között az enyémre, hogy kép nélkül volt fent. Görgetik, csak görgetik az érdeklődők a sok egyforma évjáratú és a sorban apránként emelkedő áron kínált kocsikat nagyjából ugyanazokkal a fotókkal, amikor hopp…, ennél meg miért nincs kép?

Bennem ugyan nem kelt bizalmat egy ilyen hirdetés, de az biztos, hogy észreveszem, és megállok a görgetésben. A fotó nélküli hirdetésemmel véletlenül kiderült számomra a használtautó-eladás tuti módszere? Egyértelműen többen hívtak, de beszélgetve az engem megcsörgető érdeklődőkkel azt mondom utólag, egyharmadrészt ez adta el ez a kocsit. Az az egyharmadnyi rész volt a figyelemük megragadása. A kétharmad a hirdetésvégi leírás volt. A megfogalmazása és a tartalma.

"Csak ne add oda a csajodnak, mert nem kapod vissza többé"

Itt és most minden használtautó-vásárlónak van egy tanácsom: az autó birtokba kerülésétől tegyék el az összes számlát az aksivásárlástól a szervizig, közben fotózzák is rendszeresen az autót ilyen alkalmakkor. Én így teszek régóta, az i3-asról is egy kész mappám van számlákkal és fotókkal. Kimondottan erős bizalmat keltett most is az érdeklődőkben a sokévnyi dokumentált múlt. Szemben a kereskedők trélereiről éppen lerakott, ismeretlen múltú járművek sokaságával.

Ezen a ponton lép be a történetbe a hirdetésem szövege. A leírás első mondata látszik ugye a hirdetésben, ami fotó nélkül még hangsúlyosabb. Gyakorlatilag az egyetlen kézzelfogható infó, ami eldönti: megnyitja a hirdetést az ember vagy megy tovább. Nálam ez egy idézet volt attól a szerelőtől, aki nemrég nagyon megdicsérte a kocsit és a kilencvenvalahány százalékos akkumulátorát a kötelező szerviz alkalmával. Ezt követően pedig részletesen leírtam, hogy mi mindent csináltattam meg rajta mostanában (semmi különös, fűtésrendszer fertőtlenítés, hasonlók) és régebben (kis akksi cseréje, új gumi). Az i3 megbízható, majdnem gondozásmentes autó, ezért a többségével egyáltalán nem is foglalkoznak, csak használják. Én gondoztam kicsit, dokumentáltam és most ez eladást ért.

Amikor már több érdeklődő telefonszámát elmentettem és többükkel két-három alkalommal beszélgettem, felraktam a képeket és lejjebb vittem az árat öt százalékkal. Egyrészt mindenkinek megígértem, hogy pótolom a fotókat a hirdetésben, másrészt az árcsökkentéssel meg akartam tenni a végső, az érzésem szerint még szükséges lépést az értékesítés irányába. Több szimpatikus vevőjelölt vitte volna már a kocsit az utolsó két napon. Végül elkelt.

Megragadta az érdeklődők figyelmét a kép nélküli hirdetés, majd bizalmat keltett bennük a sokévnyi dokumentált gondozás.