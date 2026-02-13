Idén a januári havazások során a magyarok is megtapasztalhatták, felidézhették azon emlékeiket, mennyire csúszhat az út akkor, ha a rá hulló havat letapossák. A kicsit felolvadó, majd rögtön visszafagyó hó jégpáncélként viselkedik, és ha van egy kis lejtése is a szakasznak, garantálni lehet a járművek pályaelhagyását.

Valami ilyesmi történhetett egy szamarai (Oroszország) kereszteződésben is, melynek egy napját valaki a közelből, egy emeletes házból megörökítette. A helyi beszámolók szerint tíz óra alatt több mint 40 esemény történt – ezek többsége megcsúszás volt, de motoros esés, kisebb koccanás és helyszínelő rendőrnek tűnő alak is majdnem fenékre esett. Valószínűleg nem az első ilyen nap volt a környéken, ezért is készülhetett a felvétel.

Mostanság a hó és a jég miatt kevésbé kell aggódnunk, azonban így is lesz, ami gondoskodik az utak csúszósságáról: