A legtöbb autósnak a ködről az jut eszébe, hogy nehezebb észrevenni az előttünk haladót, “eltűnnek” a kanyarok, elmosódnak a felfestések. Csakhogy a köd valójában nem csak a szemünket támadja, hanem az aszfaltot is.

A köd a levegőben állandóan jelenlevő vízgőz, vagyis páratartalom kicsapódási formája. A levegő ilyenkor annyira lehűl, hogy hőmérséklete megközelíti a harmatpontot, és ennek következtében a páratartalom kicsapódik. A kialakuló vízcseppecskék mérete mintegy a milliméter ezredrésze, ezért lebegnek a levegőben. A vízcseppekből kialakuló pára rontja a levegő átláthatóságát.

Ezek a mikroszkopikus cseppek folyamatosan leülepednek az úttestre, főleg ha az aszfalt hideg. Ilyenkor az út felszínén egy vékony, párás, szinte láthatatlan nedves réteg alakul ki. Ez a réteg önmagában is csökkenti a tapadást, de a valódi veszély az, amikor ez a nedvesség összekeveredik az úton lévő porral, olajmaradványokkal, gumirészecskékkel.

A végeredmény egy nyálkás, csúszós filmréteg, ami pont olyan, mintha olajjal kenték volna be az aszfaltot.

A probléma alattomos, mert az út sokszor száraznak látszik. Nem áll rajta víz, nem csillog, nem tűnik veszélyesnek. A vezető így gyakran nem lassít annyira, mint kellene. Amikor viszont fékeznie kell, vagy hirtelen irányt változtatna, a gumik tapadása drasztikusan csökken.

A helyzet pedig még rosszabbá válhat fagyos időben

A ködből kicsapódó pára meg is fagyhat téli körülmények között. Így jön létre a hírhedt „fekete jég”, amely vékony, szinte észrevehetetlen jégrétegként borítja be az utat. A köd tehát nem csak eltakarja az utat előled, hanem fizikailag meg is változtatja annak felületét.

A legfontosabb ilyenkor:

ködben az út sokszor csúszósabb, mint amilyennek látszik,

a féktávolság jelentősen megnőhet a nyálkás útfelület miatt,

a hideg köd láthatatlan jegesedést okozhat,

a „csak egy kicsit gyorsabban megyek” gondolkodás ilyenkor végzetes lehet.

A lényeg, hogy ne csak azért csökkentsd a sebességet ködben, mert nem látsz, hanem mert az aszfalt is “megtréfálhat” ilyenkor.

És azt tudod, hogyan kell rendesen használni a ködlámpát? Segítünk: