Bár néha a köd nem tűnik sűrűnek, itt-ott felszakadozik, soha ne tévesszen meg a látótávolság viszonylagos javulása. A köd inhomogenitása miatt bármikor belefuthatunk sűrűbb szakaszokba. Ezért fontos, hogy fokozott figyelemmel vezessünk és persze szabályosan használjuk a ködlámpát. Hoztunk egy kis segítséget.

1.- Mikor használjam a ködlámpát?

Ha nincs előtted autó, és a visszapillantóban sem látsz senkit, akkor itt az ideje felkapcsolni a ködlámpákat, hagy szóljon. A reflektort pedig felejtsd el, a túl erős fényt visszaveri a ködfátyol, és semmit nem fogsz látni. Tompított + ködlámpa a megfelelő kombináció, így lesz a legoptimálisabb a világítás.

2.- Mikor ne használjam a ködlámpát?

Ha látod, hogy megérkeznek mögéd, nyugodtan lekapcsolhatod a hátsó segédfényt, hiszen aki mögötted autózik jó eséllyel használja, és így nem égeted ki a szemét, ha huzamosabb ideig mögötted halad. Szóval a lényeg, hogy a sorban mindig az utolsónak kell felkapcsolnia a hátsó ködlámpát. Ezért hívják “ködzárófénynek” is.

Ha utolérsz egy autót és úgy döntesz, hogy nem előzöd ki, vagy nem tudod kielőzni különböző okok miatt, akkor kapcsold le az első ködlámpákat, biztos lehetsz benne, hogy már észlelte az érkezésed, és mivel ő halad elől, neki fel van kapcsolva a ködlámpa, ezért a szembejövők észreveszik, hogy jármű közeledik. Te is biztonságban vagy mögötte. Ha utolérted, és netán elfelejtené levenni a hátsó ködlámpát, egy reflektor villantással jelezheted neki, hogy lekapcsolhatja, megjött a hátvéd.

3.- Óvatosan, de ne reagáljuk túl

Amint ködről van szó, sokan hajlamosak azonnal, drasztikusan csökkenteni a sebességet, és az összes lámpát felkapcsolni. Ez azonban éppúgy veszélyforrás lehet, mint a figyelmetlenség. Döntéseinket mindig a köd sűrűségéhez igazítsuk. Ha a látótávolság csökkenése csak mérsékelt, elegendő a tompított fényszóró használata, míg komolyabb esetben szükség lehet a ködlámpák használatára.

4.- Te ülsz a volán mögött, nem egy gép

A modern autók vezetéstámogató rendszerei nem mindig képesek helyesen kezelni a ködös időjárást (sokszor egyébként, nagy ködben, a számítógép ki is írja, hogy a vezetéstámogató rendszerek nem elérhetők). Ilyenkor a az automata mentfényt érdemes átállítani tompítottra, hogy a hátsó helyzetjelzők is aktiválódjanak. Első-hátsó világítás nélkül enyhe ködben sem szabad vezetni!

5.- Ne tapadjunk rá az előttünk haladóra

Ködben különösen fontos a megfelelő követési távolság. Ez nemcsak a biztonságot szolgálja, hanem a dinamikusan változó látási körülményekhez való alkalmazkodást is megkönnyíti. Lakott területen kívül mindig növeljük a távolságot az előttünk haladótól.

6.- Városban ne viselkedjünk úgy, mintha autópályán lennénk

Nem szükséges azonnal karácsonyfává változtatni az autónkat minden ködlámpa bekapcsolásával. A forgalom sűrűségétől és a haladási tempótól függően döntsünk arról, hogy szükséges-e a ködlámpák használata. Pláne, hogy lakot területen a KRESZ szerint tilos ködlámpát használni.

Büntetés is járhat érte

A KRESZ annyit mond, hogy „tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják”.

A 6/1990 KÖHÉM rendelet azonban konkrétabban fogalmaz: „Az első ködfényszóró lámpa arra szolgál, hogy köd, hóesés, felhőszakadás, vagy porfelhők esetén javítsa az úttest megvilágítását. 5.14. Hátsó ködfényszóró lámpa arra szolgál, hogy sűrű köd esetén észlelhetőbben jelezze hátrafelé a jármű jelenlétét.”

Az előzőek alapján kijelenthető a ködfényszóró köd, hóesés, felhőszakadás vagy porfelhő képződése esetén, a hátsó ködlámpa pedig kizárólag köd esetén használható!

Ha nem így teszel, azaz a látási viszonyok nem indokolják a ködlámpák használatát, a rendőrök akár 30 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak.