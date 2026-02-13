Azok, akik hisznek a babonákban, aligha örülhetnek annak a hírnek, hogy 2026-ban háromszor is péntekre esik a hónap 13. napja – jelesül februárban, márciusban és novemberben. De van-e ennek bármilyen hatása a közlekedésre, például a balesetek számát illetően?

Ennek járt utána Verti Versicherung AG, Németország második legnagyobb autóbiztosítója. Belső elemzésük mondhatni egyszerű volt: megnézték, hogy az elmúlt években mégis mely napokon történt az a 130 ezer baleset, mely ügyfeleikhez kötődött.

Mielőtt kiderül a válasz, azt is érdemes megnézni, hogy mely napokon van a legtöbb baleset. Az adatok alapján a prímet egyébként is a péntek viszi 16,7 százalékkal. Ezt a csütörtök (15,9 százalék) és a szerda (15,8 százalék) követi, majd a hétfő (15,8 százalék) és a kedd (15,1 százalék) jön a sorban. A legnyugisabbak a hétvégék, ám szombaton (13,1 százalék) még így is bő másfélszer több baleset történik, mint vasárnap (7,6 százalék).

De mi a helyzet a 13-ára eső péntekekkel? Nos, egzakt választ erre azért is nehéz adni, mert az évi 52 péntekből amúgy is csak átlagosan 1,7 esik 13-ára, így a minta kicsi a statisztikailag pontos eredményekhez. A rendelkezésre álló adatok azonban azt mutatják, hogy péntek 13-án

6,7 százalékkal több baleset történik, mint egy átlagos pénteken.

Lehet persze bármilyen nap, az ember soha nem lehet elég óvatos a volán mögött: