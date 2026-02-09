Az autópálya-kezelő beszámolója szerint kedden reggel az esős időben egy kamion fordult keresztbe, emiatt pályazár volt az M7-esen. A műszaki mentés befejezését követően a kialakult torlódás már feloszlóban volt, amikor az álló sor végén újabb baleset történt.

Egy furgon későn észlelte a sor végén álló kamiont, és szinte fékezés nélkül, a kormányt az utolsó pillanatban elrántva ütközött neki a teherautónak, amiről „lepattanva” a mellette haladó furgonnak csapódott.

A balesetben egy ember súlyosan megsérült, a műszaki mentés idejére újabb pályazár volt.

Nem árt tudni, hogy a vezetéshez szükséges információk 90 százalékát a szemünkkel szerezzük be. Ahogy a legtöbb baleset, úgy ez is elkerülhető lett volna egy kis odafigyeléssel: ha a vezetésre összpontosított volna a sofőr, jól méri fel a helyzetet, időben észreveszi a belső sávban érkező kisbuszt (ez a biztonságos sávváltás miatt is fontos lett volna), és időben lassít az álló sor miatt.