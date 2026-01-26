Újabb tanulságos baleset felvételét tette közzé az autópálya-kezelő: a helyszín az M86-os autóút Beled környékén, az időpont reggel hét óra. A nap még nem kelt fel teljesen, ezért a látótávolság kisebb.

Érkezik egy autó, a bal hátsó lámpája nem világít. Mögötte közelít egy másik autó – a felvételek alapján jóval nagyobb sebességgel. Későn veszi észre az előtte haladó, nem megfelelően kivilágított járművet, megpróbálja menteni a helyzetet, de a hirtelen kormánymozdulat miatt megcsúszik, a szalagkorlátnak ütközik, majd eltalálja az egy hátsó világító lámpával közlekedő kocsit is.

A balesetben személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. Az ütközés jellegét elnézve valószínűleg akkor is megtörtént volna, ha mindkét hátsó lámpa világított volna a hátulról letarolt autón.

Ahogy a legtöbb baleset, ez is elkerülhető lett volna, ha:

vezetés közben az útra figyel a sofőr, hiszen csak teljes koncentráció mellett van esély jól reagálni;

megfelelő műszaki állapotú autóval indulnak útnak.

Fontos, hogy indulás előtt ellenőrizzük az autónk műszaki állapotát: világítás, fékek, üzemanyagszint, gumik állapota.

Ha fáradtnak érzed magad, állj félre, tarts egy rövid szünetet!