Január 13-án, a reggeli órákban baleset történt az M1-es autópályán Hegyeshalom térségében. A pontos oka nem látható a felvételen, de az látszik, hogy a külső korlát az ütközés erejétől megremegett, majd egy furgon az oldalán csúszva érkezik a külső sávon.

A mögötte/mellette érkező kamionos nagyot mentett, el tudta kerülni a komolyabb ütközést az oldalán csúszó furgonnal. Az igazi döbbenet azonban csak ezután jött: érkezett egy kisbusz, jelentősen lassított, majd a balesetet látványosan kikerülve elhajtott.

A segítségnyújtás mindenkinek kötelező! Ez nem opció, hanem kötelesség: századiknak nem kell megállni egy balesetnél, de ameddig nincs ott segítség, addig muszáj.

A segítségnyújtás elmulasztása bűncselekménynek minősül. A Btk. 166. §-a szerint akkor valósul meg, ha valaki nem nyújt tőle elvárható segítséget egy sérült, vagy élete/testi épsége közvetlen veszélyben lévő személynek, ami vétség, súlyosabb esetben bűntett (pl. halál esetén) is lehet.

Az autópálya-kezelő megköszönte azoknak a segítségét, akik megálltak, és részt vettek az elsősegélynyújtásban. A balesetben szerencsére nem sérült meg komolyabban senki. Mint minden esetben, úgy most is átadták a felvételeket a rendőrségnek.