A „Gyermekek” veszélyt jelző tábla az egyik leggyakoribb vendég a magyar utak mentén, ám sokan rutinból vezetnek el mellette, nem sejtve, hogy a KRESZ ördöge itt is a részletekben – pontosabban a kiegészítő táblákban – rejlik.

Bár minden felelős sofőr ösztönösen lassít, ha gyermekek felbukkanására számít, a jogszabály nem az érzéseinkre, hanem a táblákra alapoz. Önmagában a háromszög alakú tábla „csak” veszélyt jelez, de konkrét sebességhatárt nem ír elő.

KRESZ-történelem: miért trükkös?

A szabályozás 2013-ban szigorodott: ekkor került be a KRESZ-be, hogy amennyiben távolságot jelölnek meg a tábla alatt, kötelező 30 km/órára lassítani. A megfogalmazás azonban félreérthető volt, ezért 2014-ben pontosították a rendeletet, tisztázva a távolság jelölésének módjait és bevezetve az időkorlát lehetőségét is.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

26. § (6) Ha a 16. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott jelzőtábla (84. ábra) alatt a 97. ábra szerinti kiegészítő jelzőtábla alkalmazásával távolságot jelöltek meg, akkor az így megjelölt útszakaszon – ha a közúti jelzésekből más nem következik – legfeljebb 30 km/óra sebességgel szabad közlekedni. A kiegészítő jelzőtábla jelezheti, hogy a sebességkorlátozás csak meghatározott időszakra érvényes.

Nyíllal vagy nyíl nélkül?

Itt vérzik el a legtöbb autós a KRESZ-vizsgán (és a valóságban is). A tábla alatti számok kétféle dolgot jelenthetnek, és a következményeik teljesen eltérőek:

Távolság a veszélyig (Nyíl nélkül): Ha csak egy számot látunk (pl. 100 m), az azt jelenti, hogy a gyerekek felbukkanása nem a szokásos távolságban (lakott területen 50-100 m, azon kívül 150-250 m), hanem a kiírt méter múlva várható. Fontos: Itt még NINCS kötelező 30-as korlátozás!

A veszély hossza (Két nyíl között): Ha a szám két függőleges nyíl között van (pl. ↑ 100 m ↑), az a szakasz hosszát jelöli. Vigyázat: A 26. § (6) bekezdés alapján ezen a szakaszon kötelező a maximum 30 km/óra, kivéve, ha más jelzés (pl. időkorlát) ezt felülírja.

Ha a nyilakkal jelölt szakaszon vagy a megadott időszakon belül (pl. iskolaidőben) túllépjük a 30-as tempót, a rendőrnek nincs mérlegelési lehetősége: intézkednie kell. Ha a sebességtúllépést hitelesített műszer rögzíti, a bírság mértéke a gyorshajtás nagyságától függ.

Ha egy ilyen, 30 km/órás korlátozást jelző kiegészítő táblával ellátott szakaszon 50 km/órával haladunk, az a közigazgatási bírság (objektív felelősség) kategóriájába esik, mivel a sebességtúllépés mértéke eléri a 15 km/órát (esetünkben pontosan 20 km/óra a túllépés). Ez jelenleg 50 000 forintos bírságot jelent,

És végül az a jelzés, ami a legegyértelműbb lenne, és nem tenné szükségessé a fenti magyarázkodást: