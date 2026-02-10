A jelzőtáblák jelentését gyakran kiegészítő táblákkal teszik teljessé, így szabályozva például parkolási rendet, időszakos behajtási vagy megállási tilalmat, vagy éppen bizonyos feltételeken. Elterjedt például, hogy a sebességkorlátozó táblákat esős vagy havas ábrákkal egészítik ki, melyekkel együtt a limit csak esőzés vagy hóesés esetén lép érvénybe.

Azt gondolhatnánk, hogy az egyes országokban érvényben lévő KRESZ-szabályok egységesek ebből a szempontból, és mindenhol ugyanazt jelentik a kiegészítések. Ebből a szempontból van azonban egy kivétel, mely ellentmond a józan ész logikájának, és épp ezért fájhat, ha megbüntetnek.

A már említett Hóesés esetén nevű kiegészítő tábláról van szó, melyen egy hópelyhet találunk. Hasonlóról a Németországban érvényes közlekedési szabálygyűjtemény, az StVO is rendelkezik, és ott is megtalálható például sebességkorlátozások kiegészítőjeként.

Jelentése azonban egészen más, mint itthon.

Ha a németeknél egy hópehellyel kiegészített táblát látunk, azt mindenképp tartsuk be, ugyanis nem azt jelenti a látott jelzés, hogy “x km/óra a maximum hóesés esetén”, hanem azt, hogy “x km/óra, mert eshet a hó”. A hópehely ott tehát egy magyarázat, és nem csak egy kivételképző feltétel, azaz télen-nyáron tartani kell a hópelyhes tábla által előírt maximális tempót.

A dolog azért is logikátlan, mert Németországban is van esős piktogramos kiegészítés, de azt pontosan ugyanúgy kell értelmezni, mint ahogy itthon is, azaz akkor lelassítani, ha nedves az út. A hópelyhes megoldást egyébként amiatt vezették be, hogy bizonyos útvonalakon elfogadottabbá tegyék a korábbiaknál alacsonyabb sebességhatárt – csakhogy a jó szándékkal egy félreérthető jelölés született.