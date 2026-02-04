Mostanság egyre kevesebb az olyan fekvőrendőr Magyarországon, melyre ne hívná fel a figyelmet a tábla mellett a lassító eszköz eltérő színe vagy mintázata. Az egyik ilyen terjedőben lévő kiemelő megoldás, amikor háromszögeket festenek fel rájuk, hol sárga, hol fehér színben.

A felfestés a Magyarországon hatályos KRESZ-ben nem szerepel, azaz az ilyen ábrák a figyelemfelhívó célon kívül nem szolgálnak mást. Nem így van ez azonban Németországban, ahol szintén találkozni ilyen háromszögekkel az úttesten, és ott jelentésük is van. A minta ugyanígy néz ki, azonban minden esetben fehér színű, az pedig közel sem mindegy, hogy állnak a háromszögek.

A fenti kép már sejteti, hogy ilyen mintával a kereszteződéseknél találkozhatunk. Az útburkolati jel az elsőbbségadási kötelezettséget hivatott megerősíteni, gyakorlatilag sok, háromszög alakú, vonalat formázóan felsorakoztatott elsőbbségadás-táblaként. A német KRESZ, az StVO ki is emeli, hogy a csúcsa mindig arra mutat, akinek elsőbbséget kell adnia másoknak.

A megoldás nem csak azok dolgát könnyíti meg, akiknek elsőbbséget kell adni, de azokét is, akiknek jár az elsőbbség. Gondoljunk csak bele, hogy egy jól látható útburkolati jelet mennyivel könnyebb messziről kiszúrni, mint egy macisajt-tábla hátulját.