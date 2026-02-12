Nem elbagatelizálni szeretnénk a hazánkban tomboló kátyúhelyzetet, de ahogy megnyílt az aszfalt Sanghaj Minhang kerületében, az földöntúli. Az esetről készült felvétel gyorsan elterjedt az interneten, és újra reflektorfénybe helyezték a nagyvárosi infrastruktúra biztonságának kérdését Kínában.

A felvételen jól látható, ahogy az aszfalt megreped, majd néhány másodperccel később a talaj egyszerűen beszakad. A frissen kialakított kereszteződés alatt hatalmas üreg nyílt, amely az útburkolatot és a közvetlen környezetét is elnyelte. A levegőt sűrű porfelhő töltötte meg, miközben az ott dolgozók először csak bámulták a veszélyzónát, csak az utolsó pillanatban mozdultak meg.

A baleset a Qixin út és a Li’an út kereszteződésénél történt, ahol jelenleg jelentős föld alatti munkálatok zajlanak egy új metróvonal építése miatt. A Daily Mail beszámolója szerint a beszakadás pontos okát még vizsgálják. A hatóságok nagy területen lezárták a környéket és megerősítették, hogy sem haláleset, sem sérülés nem történt.

Sanghaj különösen kitett a talajsüllyedésnek

A város alatt puha, üledékes talaj található, amely érzékeny a talajvíz kitermelésére és a nagyszabású építkezésekre. A szakértői adatok szerint Kínában a víznyelők jelentős része emberi tevékenységhez köthető.

Nem ez az első hasonló eset: 2024 januárjában Sanghaj Minhang kerületében egy út mintegy tízméteres szakasza omlott be egy meghibásodott szennyvízvezeték miatt. Korábban, 2020-ban Szecsuan tartományban egy hatalmas víznyelő 21 autót nyelt el, amikor egy utca burkolata váratlanul megadta magát. Az ilyen incidensek miatt egyre többször merül fel a kérdés: képes-e lépést tartani az infrastruktúra a gyors városfejlődéssel.