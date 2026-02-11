Egy autós a hajnali órákban, rossz látási viszonyok között lecsúszott az útról, és a vasúti átjárónál a sínekre sodródott Isaszegnél – olvasható a rendőrség jelentésében. A jármű elakadt, a vonat pedig másodpercekre volt…

Az egyenruhások azonnal intézkedtek, és a saját testi épségüket sem féltve segítettek a bent ülőknek elhagyni az autót. Szerencsére mindenki időben kiszállt, azonban a vonat – amely nem szállított utasokat – az autónak ütközött.

A baleset során senki sem sérült meg, de a tragédia hajszálon múlt. Ez az eset is jól mutatja, mennyire fontos az odafigyelés a közlekedésben.