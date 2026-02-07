Kizárólag a rendőrség munkatársainak köszönhetik életüket egy szombat hajnali vasúti útátjárós baleset autós érintettjei – árulta el a MÁV.

Pécel és Isaszeg között egy autó elakadt a vasúti átjáróban. Utasait az éppen arra járó, szolgálatban lévő rendőrök szólították fel az autó azonnali elhagyására. A rendőrök megpróbálták az autót eltávolítani az átjáróból, de amikor a fénysorompó pirosra váltott, ők is rögtön elhagyták a helyszínt.

Az érkező -utasokat nem szállító – vonat 60 km/órával sodorta el a gépkocsit, átdobta a másik vágányra, ahonnan szintén érkezett egy szerelvény.

A MÁV arra kéri az embereket, ha autójukkal hasonló helyzetbe kerülnek, azaz az átjáróban ragadnak azonnal hagyják el gépkocsit és hívják a 112-es segélyhívó számot! A segélyhívó munkatársai haladéktalanul értesítik a vasúttársaság kollégáit, akik gyorsan hívják az arra közlekedő vonat mozdonyvezetőjét.

