Az elektromos autók mára elérték a benzin- és dízelüzemű járművek megbízhatósági szintjét – erre a következtetésre jutott egy nemzetközi egyetemi tanulmány, amely megállapította, hogy intenzív használat mellett is az elektromos járművek átlagosan hozzák a belső égésű motoros társaik tipikus élettartamát. – írja az Auto Express.

A Birminghami Egyetem, a London School of Economics és Political Science, a San Diego-i Kaliforniai Egyetem, valamint a svájci Berni Egyetem kutatói több mint 300 millió műszaki vizsga (MOT) adatot elemeztek a 2005 és 2022 közötti időszakból.

A vizsgálat kimutatta, hogy bár a korai elektromos autók még kevésbé voltak megbízhatók, a technológiai meghibásodások valószínűsége a vizsgált időszakban átlagosan évi 12 százalékkal csökkent, szemben a benzin- és dízelüzemű autók esetében mért 6,7, illetve 1,9 százalékos javulással.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy elektromos autó átlagos várható élettartama jelenleg körülbelül 18,4 év, futásteljesítményben pedig eléri a 200 000 kilométert – utóbbi adat pedig már meg is haladja a benzines ekvivalensek átlagát.

Nincs gond a megbízhatósággal

Annak ellenére, hogy a Tesla megbízhatósági megítélése olykor vegyes, a kutatók az adatok alapján úgy találták, hogy a márka autói a legjobban teljesítő elektromos járművek közé tartoznak a hosszú élettartam tekintetében, míg a belső égésű motoros autók rangsorát az Audi és a Skoda modelljei vezetik.

Dr. Viet Nguyen-Tien, a London School of Economics és Political Science munkatársa szerint az eredmények „fontos betekintést nyújtanak az elektromos járművek élettartamába és környezeti hatásaiba”, hozzátéve, hogy az elektromos autók „már nem csupán rétegmodellnek számítanak”.

Robert Elliott, a Birminghami Egyetem közgazdaságtan-professzora hozzátette: bár egy elektromos jármű gyártása jellemzően magasabb károsanyag-kibocsátással jár, mint egy belső égésű autóé, „egy hosszú élettartamú elektromos jármű gyorsan ellensúlyozhatja karbonlábnyomát, hozzájárulva az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez – így hosszú távon fenntarthatóbb választássá válik”.

Elliott így folytatta: „Eredményeink megbízható adatokkal szolgálnak a fogyasztók számára, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak járművásárláskor, a döntéshozók pedig felhasználhatják meglátásainkat olyan szabályozások és ösztönzők kialakítására, amelyek elősegítik a tartós és környezetbarát járművek elterjedését, valamint segítenek előre tervezni azok életciklusának végét.”