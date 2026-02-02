„Kiment a fejemből” – így védekezett az a 70 éves férfi, aki tavaly februárban akadt fenn egy közúti ellenőrzésen Belgiumban, ugyanis az autóját már több mint hat évvel korábban, 2018 szeptemberében műszaki vizsgára kellett volna vinnie. A mecheleni rendőrök a mulasztásról azonnal tájékoztatták a mulasztásáról az idős sofőrt, aki az ügye bíróság elé került – írja az Autonews.fr.

Az ügyészség szerint „különösen hosszú” volt az az idő, ami alatt a helyi férfi lejárt forgalmi engedéllyel közlekedett, aminek egy esetleges baleset esetén – anyagi oldalon is – súlyos következményei lehettek volna. A körülményekhez képest mégis enyhe, 200 eurós büntetést szabtak ki rá, ami a mostani árfolyamon nagyjából 75 ezer forintnak felel meg.

A történetnek azonban itt még nincs vége, mivel a férfi ügyvédje a tárgyaláson a fenti mondat mellett több tényező együttes hatására hivatkozott: a koronavírus-járvány idején bezártak a szűrőközpontok, elloptak az iratait, továbbá egy depressziós rohama is volt akkoriban. Az idős férfi ugyanakkor ezek mellett is rendezett életét élt, az autóira is mindig vigyázott, sőt, négyévente vásárolt új autót – a bíróságot meg is lepték az elhangzottak.

Figyelembe is vették a végső ítélet kihirdetésnél a körülményeket, valamint a szinte makulátlan előéletet, így a bírság összegét 160 euróra, azaz 60 ezer forintra mérsékelték, továbbá felfüggesztették egy évre.

