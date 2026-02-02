Németország az átlátható szabályokról és azok betartásáról híres, mégis vannak esetek, amikor ők is felülbírálják az addigi álláspontot. A gyorshajtásnak egyértelműnek kellene lennie, aki átlépi a megengedett tempót, az arányosan megkapja a maga bírságát, büntetését. Egy új bírósági döntés viszont árnyalja a képet: alacsony sebességnél a százalékban kifejezve nagymértékű gyorshajtásnál megjelenhet egy enyhítő körülmény ‒ írja 24auto.de

Lássuk, milyen részletek döntöttek a sofőr javára egy 30-as zónában elkövetett gyorshajtási ügyben.

Még a tolerancia levonása után is 16 km/órával lépte túl a megengedett sebességet a 30-as zónában egy német autós Berlinben. Bár ez jelentős túllépésnek számít, nem lehet automatikusan szándékos szabálysértésnek elkönyvelni.

A bíróság döntése szerint ugyanis nagyon alacsony sebességkorlátozásnál a 40 százalékos, vagy annál nagyobb relatív túllépés önmagában nem feltétlenül utal szándékosságra. Erre világít rá a Landstuhli Kerületi Bíróság ítélete.

A konkrét eset

Az érintett autós lakott területen belül lépte túl a 30 km/órás korlátozást – a technikai levonások után is – 16 km/órával. Ez azt jelenti, hogy 46 km/órával autózott, ami arányaiban nézve brutális, 53 százalékos sebességtúllépés. Ráadásul a megengedett tempót három tábla is jelezte az útszakaszon.

Az illetékes hatóság alapból szándékos elkövetésből indult ki, érvelésük szerint egy ilyen mértékű relatív túllépés rendszerint a szabályok tudatos semmibevételére utal. A sofőr ráadásul nem fűzött magyarázatot az esethez, és arra sem hivatkozott, hogy elnézte volna a táblákat. Ennek ellenére fellebbezett, az ügy pedig a bíróságon landolt.

Több jelnek kell utalnia a szándékosságra

A Landstuhli Bíróság azonban önmagában a sebességtúllépés tényét nem látta elégséges bizonyítéknak a szándékosságra. Bár a 40 százalék feletti túllépés valóban utalhat erre, ez az elv nem alkalmazható korlátlanul – különösen nem olyan alacsony sebességhatároknál, mint a 30 km/óra.

Ahhoz, hogy a szándékosság megállapítható legyen, további bizonyítékokra lett volna szükség, például kiemelkedően magas abszolút sebességre. Ez azonban itt nem állt fenn. Az a tény sem bizonyította kétséget kizáróan a nő tudatosságát, hogy több 30-as tábla is volt az úton.

Egyszerűen fogalmazva: lehetünk tudatában annak, hogy az adott szakaszon 30 a limit, de annak nem feltétlenül, hogy mi magunk éppen mennyivel is gurulunk. Ekkora tempónál tényleg elég egy apró mozdulat a gázpedálon, és főleg egy erősebb autónál azonnal felugrik a tempó 45 km/óra környékére.

Az érintettet ennek megfelelően végül csak gondatlan magatartás miatt marasztalták el, és 70 eurós (26 ezer forint) bírságot kapott. Ha a szándékosságot bizonyítottnak látták volna, a DAV szerint az összeg általában a duplája, azaz 140 euró (52 ezer forint) lett volna.