Kedden az angol Tottenham játékosai elkezdtek készülni a másnapi Bajnokok Ligája-összecsapásukra, ami első körben annyiból állt, hogy eljutnak valahogy Frankfurtba. Ez azonban nem a tervek szerint alakult Randal Kolo Muani számára, ugyanis a francia játékos balesetet szenvedett Ferrarijával az M25-ös autópályán, miközben a reptérre tartott.

Kolo Muani a szemtanúk és a beszámolók szerint nem csinált semmi különöset. Nem arról volt szó, hogy az általa vezetett Purosangue 6,5 literes V12-es határait feszegette volna, és a 725 lóerőt kereste volna a forgalomban: a történtek alapján szimplán defektet kaphatott az autó, majd a szalagkorlátnak ment. Ennek ellenére az eredmény egészen csúnya lett, ugyanis a jobb első futómű egy az egyben kiszakadt.

A The Sun által közölt felvételen az is látszik, hogy a kiszakadt elem gyakorlatilag az úttest közepén hevert az eset után. Maga az incidens nem viselhette meg nagyon Kolo Muanit, hiába lehet jelentős az anyagi kár, kiindulva a Purosangue 412 ezer eurós (157 millió forintos) indulóárából. A focista ugyanis még időben eljutott Frankfurtba, ahol vendégként is 2-0-ra nyert a Tottenham – az első gólt ráadásul ő rúgta.

