A legtöbb Bugatti, Pagani, Rolls-Royce vagy éppen Ferrari modell klimatizált garázsok mélyén tölti élete jó részét és inkább befektetésként, mint közlekedési eszközként funkcionálnak. Éppen ezért kavarta fel az internetet egy Bugatti Chiron, amelynek futásteljesítménye még egy átlagos családi autót is megszégyeníthetne.

Az ominózus Chiron kilométerórája ugyanis 175 797 kilométert mutat. Ez több, mint egy megkímélt, valóban keveset futott, használt autó futásteljesítménye, ami azt jelenti, hogy ez a szupersportautó valóban napi használatba van. Ezt látva sok kommentelő elismerően biccentett, hogy végre egy méregdrága sportautó, amit nem csak mutogatnak.

Az autót Alex Penfold fotós kapta lencsevégre 2025 októberében, egy szupersportkocsi-találkozón – írja a Carscoops.

A Bugatti Chiront 2016 és 2024 között gyártották, vagyis a legidősebb példányok is legfeljebb tízévesek. Ez évente nagyjából 17 ezer kilométeres futást jelent az említett példánynál, ami szinte elképzelhetetlen szám egy ilyen kategóriájú autónál.

A különleges futásteljesítmény oka hamar kiderült

Ez a Chiron nem magántulajdonban van, hanem a Bugatti egyik teszt- és fejlesztőautója (és ezen a ponton görbült lentebb az autórajongók szája). Szóval nem vasárnapi kávézásokra járt eddig, hanem:

tartóssági és nagysebességű tesztekre,

fejlesztési programokon dolgozott,

újságírók és tesztpilóták vezették.

Szóval pontosan arra használták, amire egy autót terveznek. Így vált ez a Chiron élő bizonyítékává annak, hogy az 8,0 literes, W16-os motor és az 1500 lóerős technika nem csak vitrinbe való.

10 fotó

Nem olcsó mulatság

A hiperautók szervizelése azonban nem olcsó mulattság, szóval egy ilyen futásteljesítményű Chiron fenntartása biztosan csillagászati összegeket emészt fel. Korábban egy Chiron-tulajdonos elárulta mennyibe is kerül fenntartani egy ilyen autót:

Ez lehet a legtöbbet futott Bugatti?

A Bugatti korábbi elnöke, Wolfgang Dürheimer egyszer azt mondta: az átlagos Bugatti-vásárlónak 84 autója, három repülője és egy jachtja van. Ilyen flották mellett érthető, hogy a legtöbb Bugatti évente alig pár száz kilométert megy.

A legnagyobb futásteljesítményű, magántulajdonban lévő Bugatti állítólag egy Veyron Super Sport World Record Edition, amely 16 év alatt valamivel több mint 37 000 kilométert tett meg. Ez már önmagában is kiemelkedő – a mostani Chiron azonban ennek közel hatszorosát teljesítette.

Minden jel arra utal, hogy a képeken szereplő autó a világ legtöbbet futott Bugatti Chirónja, sőt talán az egyik legtöbbet használt Bugatti. És bár nem átlagos a tulajdonosa, mégis remekül bizonyítja, a hiperautók is képesek hosszú távon, kemény használat mellett helytállni ha megkapják a megfelelő gondoskodást.