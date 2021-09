Bárhol is élünk a bolygón, ha veszünk egy Bugattit, akkor a gyáriak nem hagynak cserben. Megoldják autónk szervizelését, a végén pedig vastagon fog a ceruzájuk. Mindezt onnan tudjuk, hogy egy szingapúri Bugatti-tulajdonos gyűjtötte a számokat, és jegyzetelt négyzetrácsos füzetébe.

Muhammad Al Qawi Zamani egy Bugatti Chiron Pur Sport költségeit osztotta meg a nagyközönséggel, és az első sorba a vételárnál már egy igen vaskos összeg kerül, a limitált szériás darabért 3 millió dollárt kértek.

A gyári karbantartási csomaggal kapunk tíz felkészített Bugatti-szerelőt, akik bárhova elutaznak a világban elvégezni a melót, ráadásul telefonos “segélyszolgálatot” biztosítanak, ami a nap 24 órájában elérhető.

Az első olajcserére 16 ezer kilométernél kerül sor, ekkor jelenik meg a tízfős csapat a garázsunknál. Az elhasznált kenőolajat Castrol Edge Fluid Titanium Technology SAE 10W-60 típusú olajra cserélik, a szűrőkkel, és 16 darab leengedőcsavarral együtt. Ez a mutatvány 21 271 euróba, vagyis 7,6 millió forintba kerül.

Akinek ez drágának tűnik, készüljön fel, mert az első olajcsere csupán a bemelegítés.

Az ideges lábú, versenypályára is járó sofőröknek a fékeket is készséggel cserélik a gyáriak, az első szénszálas tárcsák, a 3D-s nyomtatású féknyergekkel, és titánt is tartalmazó fékpofákkal együtt cserélt szettért 50 318 eurót (18 millió forint) kérnek. Elvileg 16 ezrenként a felniket is cserélni kell, ezekből a pihekönnyű kerekekből egy szett 42 641 (15,2 millió forint) euró. Abroncsot 16-18 havonta adna újat a Bugatti, itt vannak opciók a tulajdonosok részére: Pirelli Winter Sottozero 3, Michelin Pilot Sport PAX, vagy Michelin Pilot Sport Cup 2 XL áll rendelkezésre, de egyik készlet sem áll meg kétmillió forint alatt.

42-48 hónapnyi birtoklás után érik a négy Garrett turbó cseréje, ami mellett – ha már úgyis szétbontották a gépet – a hűtőket is kipattintják. Ez a mutatvány 22 170+18 718 euró, vagyis barátok közt 40 ezer egységes európai fizetőeszköz (14,3 millió forint). Ekkor még átnézik a motorvezérlőt is, és ha kell, állítanak pár értéket, hogy biztosan meglegyen mind az 1500 lóerő, 8,7 millió forintért.

Meglepő, de ilyenkor jön el az üzemanyagtartály cseréje is. Mivel gumiból, több réteg kevlárból áll, ekkorra úgymond elér, és az ördög nem alszik, a legbiztosabb a csere újabb 37 437 euróért (13,4 millió forint).

Kavicsot kapott a szélvédő? Hát ez rossz hír, újabb 18,3 millió forintért jöhet a csere.

Négy év alatt napi használat mellett, három olajcserével, két szett kerékkel, és a felsorolt kötelező cserékkel 407 577 euróra jön ki a végösszeg (adók, munkabér, szállítási költség nélkül), vagyis szűk 146 millió forintba kerül Bugattival járni. A tulaj azt is elárulta, hogy a hűséges bugattisok kaphatnak 30 százalék kedvezményt, és aki csak befektetésként kezeli az autót, és nem nyúzza napi szinten, az sokkal olcsóbban ússza meg a dolgot, így 14 hónap nagyjából 30 millió forintba kerül.

Szédületes összeg, de ne feledjük, egy 920 millió forintot érő autóról beszélünk, így arányaiban ugyanazon a szinten van, mint bármelyik extra szolgáltatással kényeztető prémiumtípus fenntartása. Csak több a nulla.