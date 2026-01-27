A viharzóna az USA délnyugati részétől az északkeleti államokig 3600 kilométer hosszan húzódik. A rendkívüli időjárás miatt 21 államban van érvényben veszélyhelyzet. A havazás és jégeső miatt a közúti és vasúti közlekedés is akadozik, sokan el sem tudtak indulni otthonukból.

Az ország északkeleti államaiban, a fővárostól, Washingtontól északra 50 centimétert jóval meghaladó friss hó esett vasárnap, majd hétfőtől még hidegebbre fordult az idő. A vihar miatt csak vasárnap mintegy 10 ezer légi járatot töröltek, miután szombaton 4 ezer járat nem közlekedett, és a légitársaságok már hétfőre is bejelentettek további 2 ezer járattörlést.

New York La Guardia repülőterén vasárnap csaknem az összes járatot törölték a havazás miatt, és különösen súlyosan érintett Texasban Dallas és Houston, valamint Georgia államban Atlanta repülőtere. A főváros, Washington repülőterein is számos járatot töröltek, vagy késve tudnak indítani a havazás miatt.

New York és New Jersey tömegközlekedése, elsősorban a nagyvárosokat kiszolgáló elővárosi vasút akadozva üzemel, és New York 38 vonalból álló metróhálózatának működésében is fennakadásokat okozott a havazás.

New Jersey államban zárva maradnak a hivatalok is.

Az USA déli államaiban a fagyott esőben már a vasárnap reggeli órákban meghaladta a 600 ezret az áramszünet által érintett háztartások száma, és a szám a várakozások szerint meghaladhatja az 1 milliót. Texas, Louisiana, Tennessee, Mississippi államokban regisztrálták a legtöbb áramszünetet.

Elsősorban a fagyott eső okoz gondot, amely több centiméter vastag réteget képez a faágakon és villanyvezetékeken, leszakítva azokat. Az érintett államokban a helyi hatóságok közösségi melegedőket nyitottak azok számára, akiknek otthonában az áramszünet miatt fűtés sincs.