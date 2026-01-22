Az utolsó igazán komoly jeges időszak a 2016–2017-es télhez kötődik, amikor sok helyen 20 centiméternél is vastagabb jég borította a tavat. Azóta ugyan előfordult jegesedés, de ezek jellemzően rövid életűek voltak, töredezett felszínnel, sportolásra kevéssé alkalmas állapotban – írja a met.hu.

Kilenc év után azonban 2026 januárjában ismét vastagabb, összefüggő jég jelent meg a Balaton vizén. Sokakat csábított sétára, kirándulásra, sportolásra – a felszín azonban korántsem olyan biztonságos, mint amilyennek első pillantásra tűnik.

A balatoni jég nem egységes – és ez a legnagyobb veszélye

A jég vastagságának és állapotának felmérése önmagában sem egyszerű feladat, különösen akkor, ha a befagyás szeles időben történik. Ilyenkor a tó különböző részein egészen eltérő vastagságú és minőségű jég alakulhat ki. Valós képet csak akkor lehet kapni, ha több ponton, ideális esetben a teljes tó szélességében történnek mérések – erre korábban például 2011-ben és 2017-ben volt lehetőség.

Ehhez azonban olyan jég szükséges, amely többé-kevésbé mindenhol biztonságos. Az idei megfigyelések már a part közelében is arra utaltak, hogy a tó egyik oldaláról a másikra történő átkelés komoly kockázatot jelentene, elsősorban a jégtáblák közötti repedések és nyírások miatt.

Mocsárjáróval a jégen – különleges mérés a Balaton közepén

A részletes vizsgálatokhoz most egy egészen különleges eszközt vetettek be. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) egy légcsavarral hajtott airboatot – közismert nevén mocsárjáró csónakot – biztosított a mérésekhez. Az eszközt főként Florida mocsaras területein használják, a Balatonnál azonban most először került sor téli bevetésre.

Ez jelenleg az egyetlen olyan jármű, amely biztonságosan képes közlekedni bizonytalan állapotú jégen: ha a vékony jég beszakad alatta, csónakként halad tovább, majd a vízről újra fel tud csúszni a jég felszínére.

Repedések, nyílt víz és elnyírt jégtáblák

A mérések a HungaroMet siófoki Viharjelző Obszervatóriumánál indultak, zúzmarás ködben és –7 Celsius-fokos hidegben. A part közelében 15 centiméter vastag, hóval borított jeget mértek, amelyet a tó belseje felé haladva simább, de vékonyabb, 12 centiméteres jég váltott fel.

Féltávon azonban egy hosszú, 10–15 méter széles, északkelet–délnyugati irányú sáv következett, amely nem bírta el a járművet: a jég recsegve szakadt be alatta. Később kiderült, hogy több helyen vastag jégtáblák váltak el egymástól, a köztük újrafagyott törésvonalakban pedig mindössze néhány centiméter vastag jég található. Ezek a „láthatatlan csapdák” különösen veszélyesek lennének egy gyalogos átkelés során – írja a Magyar Meteorológiai Szolgáltató Zrt.

Mai mérés és felderítő tevékenység. Köszönjük VMSZ - Vízimentők Közzétette: Balaton-Átcsúszás – 2026. január 22., csütörtök

Vastag, de mégsem biztonságos

Összességében a Balatont nagyrészt összefüggő jégtakaró borította, ám a keleti medencében a jégen való átkelés alapvetően nem biztonságos. Bár az összefüggő jégtáblák vastagsága jellemzően nem csökkent 11 centiméter alá, a gyakori elnyírások, repedések és nyílt vízi sávok komoly kockázatot jelentettek.

A jég vastagsága a déli parttól az északi felé haladva fokozatosan csökken, az északi part közelében pedig ugyan jobb minőségű, de vékonyabb jég volt jellemző. Ha a helyzetet a 2017-es januári állapotokhoz hasonlítjuk, jól látszik a különbség: akkor a Balatonon meghatározóan 20 centimétert is meghaladó, valóban biztonságos jég volt jelen. Idén ehhez még nagyjából 10 centiméter hiányzott.