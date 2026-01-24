Egy vízbe merült nyolcadik generációs Corvette-ről kaptak bejelentést az előző héten az orlandói tűzoltók. A helyi nemzetközi repülőtértől nem messze, két autópálya találkozásánál figyeltek fel a tűzpiros sportkupéra, ami a feltűnő megjelenése ellenére hetek – vagy akár hónapok – óta a víz alatt lehetett, írja a Carscoops.

A képeken a 2020 óta gyártásban lévő modell 6,2 literes motorral szerelt Stingray-változata látható, melynek 500 lóerő körüli teljesítményéhez 630 Nm-es nyomaték párosul. Nem elhanyagolható a kevesebb mint 3,5 mp-es gyorsulása (0–100 km/óra) és a 300 km/óra körüli végsebessége sem.

Képzett búvárok húzták ki a mocsárból a Corvette C8-at, ami a keréknyomok alapján rükvercben hagyta el a szárazföldet. Arra utaló jelekből ítélve valaki kimászhatott az utasoldali ablakon, mielőtt teljesen a víz alá került az autó. Az eset ellenére meglehetősen kevés a külsérelmi nyom, egyedül az első lökhárító repedt meg, azonban a belteret, az elektronikát és a hajtásláncot is meglehetősen érzékenyen érintő vízkárból fakadóan a totálkár garantált.

A hatóságok már vizsgálják, miért hagyták magára a vízben a Corvette-et, az összeesküvéselméleteket azonban így sem sikerült elkerülni, amelyek a biztosítási csalástól kezdve a rosszul alakult bérautós kalandig az összes létező forgatókönyvet felvázolták a lehetséges miértekről.

