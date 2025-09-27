Akarata ellenére mártózott meg az egyik zsolnai halastóban egy 56 éves szlovák férfi a szerda esti órákban. Beismerte, a bajhoz elég volt egy pillanatnyi figyelmetlenség: ahelyett, hogy tolatni kezdett volna, előremenetbe kapcsolta a váltót, így kötött ki a vízben a villanyautójával – írja a Noviny.sk.

Nem esett pánikba a férfi, és még a hideg időjárás sem tántorította el attól, hogy egyedül ússzon vissza a partra. „Szerencsére nem volt annyira mély a víz, így kimásztam az ablakon, és kiúsztam a partig. Nem is volt olyan hideg a víz” – mondta az esetről, ami után szükség volt a tűzoltók segítségére.

Mivel a telefonja elázott, nem is ő, hanem a véletlenül arra járó egyik barátja hívott segítséget. Lévén, hogy az elektromos autók nehezebbek a belső égésű motorral szerelt társaiknál, egy nagy daru segítségével lehetett kiemelni a partra.

A tó gondnoka nem tart attól, hogy súlyos következményei lesznek a történteknek. „Az elektromos autó akkumulátorai hermetikusan zártak, így nem gondolom, hogy bármi komoly történhet” – magyarázta. „Remélhetőleg ez nem fogja befolyásolni a tó működését, de majd meglátjuk, amikor két-három hét múlva betelepítjük a halakat.”

