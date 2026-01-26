Az elektromos autók érzékenyek a hőmérséklet-változásra. Se a túl hideget, se a túl meleget nem szeretik ezek a járművek, egészen pontosan az akkumulátoraik, és látványos hatótávcsökkenést tapasztalhatnak a használók. Ezek a hatások egy álló, hosszú ideig mozdulatlan villanyautóra is érvényesek.

Mostanság a túl hideg az, ami negatívan befolyásolhatja a megtehető kilométerek számát. De mégis mennyire befolyásolja? A kérdésre más és más válasz születhet attól függően, milyen autóval kapcsolatban merül fel a kérdés. Az amerikai InsideEVs egyik újságírójának élete úgy alakult, hogy ő ezt le tudta tesztelni, ugyanis autóját, egy Kia EV6-ot le tudott tenni 27 napra, majd elutazott.

Mielőtt ezt megtette, 80 százalékra töltötte négykerekűjét, majd jött a teszt. A fűtetlen, különálló garázs a csapadéktól védte, a hőingástól azonban nem óvta az autót. Átlagosan -1 Celsius-fokban állt az EV6, de volt 12 Celsius-fokos csúcs és -11 fokos minimum is.

A modern autók teljesen mély álmot sosem alszanak, “felébreszthetik” őket akár a távoli frissítések vagy az autó tulaja is, ha pl. telefonos alkalmazáson keresztül csekkolja az állapotokat. Ebben az esetben ilyen távoli ellenőrzés egyáltalán nem történt, így tényleg annyira a természetes merülésre szorítkozhatott a teszt, amennyire ezt a körülmények lehetővé tették. 27 nap után végül 78 százalékos töltöttségre tért haza a tulaj.

Valószínűleg ez az érték rosszabb lett volna, ha távolról figyelemmel követik az autó állapotát. Ebből a szempontból a nemrég a Vezess által tesztelt Tesla Model Y kifejezetten rosszul teljesített: a -5 és 0 Celsius-fok között tárolt SUV félnapnyi állás alatt is elvesztett átlagosan 5 százalékot töltöttségéből. Ennek magyarázata többek között a Sentry nevű biztonsági rendszer lehetett, mely leállított autónál is figyel, az autó körüli gyanús tevékenységeket pedig rögzíti az autó kamerarendszere.