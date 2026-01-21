A villanyautók kapcsán ugyan még mindig kevesebb a világ tudása és tapasztalata, mint a belső égésű motoros járművekkel, azonban egy fontos dolgot hamar kitapasztalhattunk: idővel az akkumulátorok már nem képesek annyi energia tárolására, mint új korukban. Hagyományos üzemanyagú autóknál nem megy össze a tank, de joggal merül fel a kérdés, hogy vajon meddig bírja egy villanyautó akkumulátora?

Ezt a kérdést persze elég gyakran fel lehetne tenni, tekintve, hogy a villanyautók, valamint az akkumulátortechnológia is gyorsan fejlődnek. Állandó válasz tehát nincs erre a kérdésre, aktuális viszont van, köszönhetően a Geotabnak, egy kanadai központú flottakezeléssel foglalkozó cégnek, akik 2025-ben 21 meg nem nevezett modellt, összesen pedig 22 700 jármű adatait vizsgálták. Ekkora adatmennyiségnél már megmutatkoznak a használati szokások hatásai is, így ennek kapcsán is vannak eredmények.

A legérdekesebb azonban talán a fő mutató: mennyit romlik egy év alatt az akkumulátor? 2025-ös válaszuk szerint átlagosan évi 2,3 százalékot, ami azt jelenti, hogy 13 év alatt eredeti tudásuk 70 százalékát tudják a telepek.

Ez egyébként rosszabb érték, mint amit 2023-ban mértek, ugyanis akkor 1,8 százalék volt az átlag.

Fontos leszögezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy rosszabbak lennének az új akkumulátorok. Több tényező is szerepet játszik abban, miért tapasztalható felgyorsult akkumulátorromlási mutató:

nagy teljesítményű töltés: az új villanyautók a korábbiaknál gyorsabban, nagyobb teljesítménnyel tölthetőek, azonban ez rossz hatással van az akkumulátor élettartamára is. A 100 kW feletti DC-töltés akár meg is duplázhatja az éves degradációt (1,5 százalékról 3 százalékra emelve azt)

az új villanyautók a korábbiaknál gyorsabban, nagyobb teljesítménnyel tölthetőek, azonban ez rossz hatással van az akkumulátor élettartamára is. A 100 kW feletti DC-töltés akár meg is duplázhatja az éves degradációt (1,5 százalékról 3 százalékra emelve azt) az autók tömege: a nagyobb járműveknél magasabb a degradáció mértéke (átlagosan 2,7 százalék), mint a kisebbeknél, könnyebbeknél (átlagosan 2 százalék)

a nagyobb járműveknél magasabb a degradáció mértéke (átlagosan 2,7 százalék), mint a kisebbeknél, könnyebbeknél (átlagosan 2 százalék) nagyobb kezdeti degradáció: az átlagot az is emeli, hogy az új villanyautóknál eleinte, az első egy-két évben nagyobb a visszaesés, mint a használat későbbi éveiben. A 2023-as vizsgálatban is részt vevő, azaz már korosodó modellekből nyolc átlaga például csak 1,4 százalék volt.

Az említett tényezőkön felül van egy olyan változó, melynek jelentősége szintén számottevő, mégpedig a hőmérsékleté. A melegebb klímájú területeken használt villanyautók akkuja évi 0,4 százalékkal többet romolhat, mint az enyhébb éghajlatú tájakon. Ebből a szempontból egyébként azokat a helyeket vették melegebb klímájúnak, ahol az autók az év 35 százalékában ki vannak téve 25 Celsius-fok feletti hőmérsékletnek.

A Geotab tisztába tett egy elterjedt akkukímélő információt is, mely a teljesen feltöltött telepekre vonatkozik. Adataik szerint a közel teli, vagy épp közel üres akkumulátoroknál a degradáció egészen addig elhanyagolható tényező, amíg a teljes idejük nyolcvan százalékát nem ezen állapotok valamelyikében töltik. Magyarán szólva hatalmas károkat nem szenved az akkumulátor, ha teljesen feltöltöd, feltéve, ha aztán nem áll a kocsi napokig mozdulatlanul.