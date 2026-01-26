Hiába figyelmeztettek a rendőrök, hogy senki ne csináljon ilyet, egy 34 éves bonyhádi férfi január 24-én délután csúszkálni ment a forgalomból kivont, rendszám nélküli autójával a Váralja Parkerdőben található tó jegére. A jég beszakadt az autó súlyától, és az eleje a tóba süllyedt.

A sofőrnek sikerült kiszabadulnia, a balesetről egy szemtanú értesítette a rendőrséget. A férfi azt állította, hogy Hidasról vezette az autót egy földúton Váraljáig, nem vett részt a közúti forgalomban. A tulajdonos gondoskodik az autó kihúzásáról és elszállításáról.

A bonyhádi rendőrök szabálysértési eljárást indítottak a férfi ellen a jégen tartózkodás szabályainak megsértése miatt.