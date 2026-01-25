Jégen autózni kiemelkedően izgalmas dolog, ott ahol ez lehetséges. A Vezess például többször járt Szibériában, a Bajkál tavon, ahol télen kijelölt utak vannak a jégen. Csakhogy ott télen egy méteresre dagad a jég.

Bár csábító lehet, Magyarországon egy hasonló mutatvány rendkívül veszélyes, ezért semmiképp sem próbád meg. Erre hívja fel a figyelmet a rendőrség legújabb Facebook posztjában.

Mint írják: “Ha nem vagy benne biztos, hogy biztonságos, NE kockáztass!! A jég vastagsága csalóka, a következmények viszont nagyon is valósak. A kreatívkodás maradjon az AI terepe, a valóságban használd a józan eszed.”

Az utolsó mondatban a hatóság a szöveg mellé csatolt képre utalt, amelyen egy jégbe szakadt magyar rendőrautó látható. A kép mesterséges intelligencia segítségével készült.

Hazánkban kilenc év után fagyott be újra a Balaton annyira, hogy engedéllyel rá lehetett menni, sétálni vagy korcsolyázni, de semmiképp sem autózni. A napokban érkezett enyhüléssel a használható területek nagysága sokkal kisebb lett, sőt sokfelé újra tilos a jégre menni. Vannak azonban, akiket nem hat meg a hatósági figyelmeztetés.

Ki ne emlékezne arra a két Hummerre, amelyek vezetői a fizika törvényei ellenére megpróbáltak a Balaton jegén autózni:

Az eredmény két beszakadt autó…

Amikor valaki alatt beszakad a jég és jeges vízbe kerül, a teste azonnal sokkszerűen reagál. A 0–2 °C-os víz hirtelen hidege akaratlan, mély levegővételt vált ki, felgyorsul a légzés és erős pánikérzés jelentkezik.

Ez különösen veszélyes, mert ha az arc víz alá kerül, könnyen víz juthat a tüdőbe, és már az első fél-egy percben fulladásveszély alakulhat ki. A hideg hatására a pulzus és a vérnyomás hirtelen megemelkedik, ami szívritmuszavarhoz vezethet, érzékenyebb embereknél akár azonnali keringési összeomlást is okozva.

Néhány percen belül az izmok gyorsan veszítenek erejükből, a kéz és az ujjak elmerevednek, így egyre nehezebb kapaszkodni vagy kimászni a jégre. Közben a testhőmérséklet gyorsan csökken, a gondolkodás lelassul, zavartság, majd eszméletvesztés következhet be.

Jeges vízben segítség nélkül gyakran csak 5–15 perc áll rendelkezésre, mielőtt a kihűlés és a légzési problémák életveszélyessé válnak.

Emiatt a túlélés kulcsa az első pillanatokban a pánik leküzdése, a légzés tudatos kontrollja és az, hogy az ember arra a jégfelületre próbáljon visszajutni, ahonnan érkezett, mert ott volt a jég kellően teherbíró.