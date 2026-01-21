A hétvégén nyári napokat idéző forgalom fogadta a Szántód‒Tihany útvonalon közlekedő kompjáratot. Rengetegen látogattak el a Balatonhoz, hogy élőben lássák a befagyott tavat, hiszen ilyenre már évek óta nem volt példa a magyar tengeren. Utoljára 2017 januárjában képződött teljesen összefüggő jégtakaró a tó felszínén a tartós, kemény fagyoknak köszönhetően.

A Balatoni Hajózási Zrt. számos fotót megosztott mostanában, amelyek mind olyan hangulatot árasztanak, mintha nem is a Balatonon készültek volna. Már csak néhány pingvin hiányzik, hogy teljes legyen a sarkvidéki hangulat.

A képeken a Szántód, a Tihany és a Széchenyi István névre keresztelt kompokat láthatjuk, amelyek közül a Szántód az eddigi legnagyobb jármű-befogadóképességgel rendelkező hajója a balatoni flottának. A 45 méter hosszú és 11,4 méter széles új komp mintegy 24 gépjárművet, 30 kerékpárt, valamint 120 utast képes egyszerre szállítani. A komp teljes magassága 16,46 méter. Körpanorámás felső fedélzettel rendelkezik. A Szántód komp egyedi, Balatonra tervezett prototípushajó. Modern formavilág és anyaghasználat jellemzi a felépítését. 4 hajtómű, 4 db Kort gyűrűvel ellátott hajócsavar segíti a komp működését.

Kedd reggel pedig befutott egy fontos információ azok számára, akik célba vennék a balatoni kompot: az időjárási körülmények miatt átmenetileg nem közlekednek a kompjáratok Szántódrév és Tihanyrév között ‒ írta a BAHART közösségi oldalán.

Végül pedig nézzétek meg a videót, ahogy a komp töri a Balaton jegét: